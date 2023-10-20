Радукану о частой смене тренеров: «Я провоцирую и задаю вопросы, бросаю вызов их мышлению»

Теги WTA Эмма Радукану Теннис

Эмма Радукану рассказала, почему так часто меняет тренеров.

За последние два года через команду чемпионки US Open-2021 прошли пять специалистов. 

«Я задаю тренерам много вопросов. В некоторых случаях они не справлялись с моими вопросами – возможно, поэтому сотрудничество завершалось. 

Я всегда так делала. Провоцирую и задаю вопросы, бросаю вызов их мышлению. Я не из тех, кому говорят – и я просто делаю. Мне нужно понимать, зачем я это делаю».

4 комментария

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Иван Шуткин
Бросает вызов их мышлению?)Кем она себя возомнила )
+5
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Любовь Васильева
снобизм зашкаливает,она глупее,чем я думала,если бы не самоуверенность,ни на чем не основанная,возможно,был бы шанс,что поумнеет с годами,а так...
+1
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0
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Александр Кучер
Ответ Максим Столбов
Загитова номер 2.
Загитову в плане спортивной дисциплины сложно упрекнуть. Поэтому и выиграла все, что можно. А этой такое не светит
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