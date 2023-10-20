Радукану о частой смене тренеров: «Я провоцирую и задаю вопросы, бросаю вызов их мышлению»

Эмма Радукану рассказала, почему так часто меняет тренеров.

За последние два года через команду чемпионки US Open-2021 прошли пять специалистов.

«Я задаю тренерам много вопросов. В некоторых случаях они не справлялись с моими вопросами – возможно, поэтому сотрудничество завершалось.

Я всегда так делала. Провоцирую и задаю вопросы, бросаю вызов их мышлению. Я не из тех, кому говорят – и я просто делаю. Мне нужно понимать, зачем я это делаю».