16-летняя Корнеева проводит предсезонку в академии Надаля на Мальорке
Двукратная чемпионка юниорских «Больших шлемов» Алина Корнеева рассказала, где проводит предсезонную подготовку.
«Рафаэль Надаль – мой кумир детства. И я очень рада вернуться в его академию на Мальорке 🤩. Тренировки уже начались, и впереди много работы перед стартом нового сезона 💪🎾», – подписала фото 16-летняя россиянка.
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Другой вопрос что все академии это пустышки и для роста нужен индивидуальный тренер