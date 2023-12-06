16-летняя Корнеева проводит предсезонку в академии Надаля на Мальорке

Теги WTA соцсети Алина Корнеева Теннис

Двукратная чемпионка юниорских «Больших шлемов» Алина Корнеева рассказала, где проводит предсезонную подготовку.

«Рафаэль Надаль – мой кумир детства. И я очень рада вернуться в его академию на Мальорке 🤩. Тренировки уже начались, и впереди много работы перед стартом нового сезона 💪🎾», – подписала фото 16-летняя россиянка.

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1 комментарий
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Почему предсезонку ? она явно будет использовать Испанию как свою базу , все рано или поздно уезжают в Европу где все основные теннисные турниры и хороший климат
Другой вопрос что все академии это пустышки и для роста нужен индивидуальный тренер
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