Корнеева о юниорском итоговом: «По плану это был мой последний турнир по юниорам, но, честно, не хочу загадывать»

Алина Корнеева прокомментировала победу на юниорском итоговом турнире в Чэнду.

В этом сезоне 16-летняя Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос», а также два взрослых турнира ITF.

Сейчас она 162-я ракетка мира взрослого рейтинга. В октябре Корнеева дебютировала на уровне WTA.

– Алина, итоговый ITF показался легкой прогулкой – 6:0, 6:3? Как-то совсем уныло для финала лучших?

– Точно так не могу сказать – турнир был непростым. На финал с японкой Сарой Сайто, думаю, просто лучше подготовилась: план сто раз обсудили, все запомнила и смогла четко ему следовать. Матч по счету казался легче полуфинала, но по теннису, опять же, было сложнее.

– Вы вошли в историю: стали лишь второй россиянкой после Ани Блинковой с итоговым в кармане. Это важно для вас: быть частью чего-то большего, истории своей страны?

– Честно, об этом не знала, даже не думала. Но очень приятно, что в какой-то истории, в какой-то книжке меня, образно, записали. Однако не хочу на этом останавливаться. Сама за такими моментами не слежу, только если мне говорят, потому что сразу много лишних мыслей в голову приходит.

– Финальную черту провели? Или тема юниорских ТБШ все же не закрыта?

– До итогового обсуждали это с командой: по плану, наверное, последний наш юниорский турнир, но, честно, загадывать не хочу, так как в юниорском туре мне еще два года можно играть. И мы не знаем, что будет завтра, послезавтра или через год. Поэтому я загадывать не хочу.

Конечно, в планах попадать на ТБШ напрямую. Сейчас нет возможности играть много взрослых турниров, но по максимуму брать то количество, которое возможно – пользоваться этим. Цель – подниматься в рейтинге.

– Можете как-то подвести черту, итог этого сезона? Какие были ожидания? Сбылись?

– Не было конкретных целей на этот год, потому что прошлый сезон заканчивала с мыслью, что поеду на Australian Open и попробую выступить на юниорском «Шлеме». К счастью, он получился. Потом то же самое с «Ролан Гаррос». У меня не было целей все выиграть, что получилось в итоге взять, но, конечно, очень довольна годом. Хотя есть и плохие моменты. Теперь надо подвести итоги и понять, над чем работать в следующем сезоне. Конкретной планерки нет, но будем обсуждать план тренировок, поездок и календарь турниров.

Пока в планах полететь сразу в Австралию в начале сезона, но перед квалификацией АО попробовать сыграть некоторые турниры – Канберру, Аделаиду. Пока не знаем, что лучше играть из-за рейтинга, но 80-90% буду выступать перед Австралией на подготовительном турнире в Новый год, – цитирует Корнееву «Чемпионат».

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