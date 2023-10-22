16-летняя Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир
16-летняя Алина Корнеева стала чемпионкой юниорского итогового турнира в Чэнду.
В финале она победила 17-летнюю Сару Сайто – 6:0, 6:3. На групповом этапе Корнеева уступила Сайто.
В этом сезоне Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос», а также два взрослых турнира ITF.
Сейчас она 165-я ракетка мира взрослого рейтинга. В октябре Корнеева дебютировала на уровне WTA.
С победой,отличный сезон получится!👏🌹
То что Корнеева будет топом во взрослом тенннисе не сомневаюсь)