16-летняя Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир

Теги Теннис

16-летняя Алина Корнеева стала чемпионкой юниорского итогового турнира в Чэнду.

В финале она победила 17-летнюю Сару Сайто – 6:0, 6:3. На групповом этапе Корнеева уступила Сайто.

В этом сезоне Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос», а также два взрослых турнира ITF.

Сейчас она 165-я ракетка мира взрослого рейтинга. В октябре Корнеева дебютировала на уровне WTA.

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3 комментария

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TennisForever
Алина ,какая умница!
С победой,отличный сезон получится!👏🌹
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Ivan Stasuk
На удивление игры получились на турнире боевыми, мало кто сомневался в победе Алины наверно, неожиданно что японки заняли второе и третье место.
То что Корнеева будет топом во взрослом тенннисе не сомневаюсь)
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f0rz
Хорошая работа спортс! Такая новость заслуживает появиться к концу дня, хотя победа состоялась еще рано утром, к успеху.
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