16-летняя Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир

16-летняя Алина Корнеева стала чемпионкой юниорского итогового турнира в Чэнду.

В финале она победила 17-летнюю Сару Сайто – 6:0, 6:3. На групповом этапе Корнеева уступила Сайто.

В этом сезоне Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос», а также два взрослых турнира ITF.

Сейчас она 165-я ракетка мира взрослого рейтинга. В октябре Корнеева дебютировала на уровне WTA.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе