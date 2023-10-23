Чесноков о победе Корнеевой на юниорском итоговом: «Алина переросла этот уровень, ей пора бросать эти турниры и уже играть на взрослых»

Теги юниоры WTA Андрей Чесноков Алина Корнеева Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал победу Алины Корнеевой на юниорском итоговом турнире. В финале 16-летняя россиянка обыграла Сару Сайто – 6:0, 6:3.

«Победа Корнеевой на юниорском итоговом турнире абсолютно закономерна, мне кажется, что она уже переросла этот уровень, ей пора бросать эти турниры и уже играть на взрослых. Я видел ее дебютные матчи на уровне WTA, и ей явно пока не хватает опыта на таком уровне.

Если сравнивать Корнееву с Миррой Андреевой, которую она обыграла в финале Открытого чемпионата Австралии по юниорам, то Мирра уже матерый игрок, у нее есть большие победы, Корнеевой нужно ее догонять», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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1 комментарий

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Сергей48
Андрей здесь абсолютно прав! Время пришло.
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