Вера Звонарева: «Несмотря на долгие перерывы, травмы, я научилась возвращаться, набирать форму и играть на высоком уровне. Это интересно»

39-летняя Вера Звонарева прокомментировала свои успехи в этом сезоне.

– Сейчас вы играете ради себя, семьи, рекордов, истории, счастья на корте?

– Я просто люблю играть в теннис, он со мной всю жизнь. И мне нравится выступать, пока позволял мой график: [выбираешь] между семьей и игрой. Я справлялась. Однако с каждым годом становится все сложнее из-за семьи. Были травмы, поэтому были перерывы, когда я проводила больше времени с родными. Потом возвращалась. Но загадывать, сколько я буду играть, пока не могу: играю от недели к неделе. И когда понимаю, что нужно провести больше времени с семьей, просто беру паузу и провожу больше времени с ними. Я уже не в том возрасте, когда мне нужно постоянно играть. Когда тебе 18 лет и только начинаешь в про-туре, у тебя есть какие-то обязательства, и ты чувствуешь давление – тебе нужно постоянно выступать. У меня такого нет – я просто играю в свое удовольствие.

– Что унесете из 2023-го в плане понимания себя, своей игры?

– Сложно ответить. Но, наверное, то, что, несмотря ни на что, я могу играть на высоком уровне. Это самое важное для меня. Несмотря на долгие перерывы, травмы, я научилась возвращаться, набирать форму и играть на высоком уровне. Это интересно. И для меня самой это своего рода тест, где каждый раз я прохожу все заново, – сказала Звонарева в интервью «Чемпионату».

Звонарева еще 7 лет назад думала уйти из тенниса. А теперь взяла итоговый в паре и впервые за 17 лет войдет в топ-10

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