Звонарева впервые с 2006-го вошла в топ-10 парного рейтинга WTA

Вера Звонарева поднялась на девятую строчку парного рейтинга WTA после победы на итоговом турнире в Канкуне. Ее напарница Лаура Зигемунд стала пятой.

Звонарева повторила личный рейтинговый рекорд, установленный в августе 2005-го.

В 2023-м Звонарева и Зигемунд вместе выиграли четыре турнира (также Вашингтон, Нинбо и Наньчан) и дошли до финала US Open.

Звонарева еще 7 лет назад думала уйти из тенниса. А теперь взяла итоговый в паре и впервые за 17 лет войдет в топ-10

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