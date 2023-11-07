Звонарева впервые с 2006-го вошла в топ-10 парного рейтинга WTA
Вера Звонарева поднялась на девятую строчку парного рейтинга WTA после победы на итоговом турнире в Канкуне. Ее напарница Лаура Зигемунд стала пятой.
Звонарева повторила личный рейтинговый рекорд, установленный в августе 2005-го.
В 2023-м Звонарева и Зигемунд вместе выиграли четыре турнира (также Вашингтон, Нинбо и Наньчан) и дошли до финала US Open.
Звонарева еще 7 лет назад думала уйти из тенниса. А теперь взяла итоговый в паре и впервые за 17 лет войдет в топ-10
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