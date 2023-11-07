Звонарева впервые с 2006-го вошла в топ-10 парного рейтинга WTA

Теги Вера Звонарева рейтинги WTA Лаура Зигемунд Теннис

Вера Звонарева поднялась на девятую строчку парного рейтинга WTA после победы на итоговом турнире в Канкуне. Ее напарница Лаура Зигемунд стала пятой.

Звонарева повторила личный рейтинговый рекорд, установленный в августе 2005-го.

В 2023-м Звонарева и Зигемунд вместе выиграли четыре турнира (также Вашингтон, Нинбо и Наньчан) и дошли до финала US Open.

Звонарева еще 7 лет назад думала уйти из тенниса. А теперь взяла итоговый в паре и впервые за 17 лет войдет в топ-10

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3 комментария

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AFP1
Самая, возрастная, чемпиона итогового турнира с 1972
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imaxim
Даже странно, Вера же долго с Весниной успешно играла, думал выше стояла
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Зорькин
Учитывая результаты в первой половине сезона и очки других теннисисток, шансы на первую строчку очень велики.
Теперь главное не травмироваться и к 40-летнему рубежу возглавить женский парный рейтинг.
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