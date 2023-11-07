Звонарева после победы на парном итоговом: «Этот год был, наверное, первым в моей карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде»
Вера Звонарева считает титул на парном итоговом одним из главных в карьере.
Она выиграла его вместе с Лаурой Зигемунд.
«Этот год был, наверное, первым в моей карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде. Пройти весь путь, сначала квалифицироваться, а потом выиграть весь турнир – это нечто особенное. В прошлом я выиграла несколько «Больших шлемов» и других крупных турниров, но это особенный титул.
Мне кажется, сейчас я этого не осознаю, но, когда у меня появится возможность проанализировать всю карьеру и выделить для себя какие-то результаты, это будет один из них. Это одно из главных достижений в моей карьере».
Об адаптации к условиям в Канкуне
«Каждый день – разные исходы и разные ситуации. Мы должны были найти свою игру и разобраться: ладно, вот как обстоят дела сегодня. Что мы можем сделать? А вот как обстоят дела в другой день. Что мы можем сделать?
Решая проблемы на корте, мы еще больше укрепили наш командный дух. Мы выигрывали матчи, даже не показывая свой лучший теннис, а это делает хороших игроков отличными».
О планах на следующий сезон
«Я не забегаю далеко вперед. Я не знаю, что произойдет. У меня было много травм. В прошлом году после Майами мне пришлось сделать довольно длительный перерыв. Никогда не знаешь, что произойдет.
Так что, если честно, не знаю. Думаю только о той неделе, которая идет, и все. Но я очень рада быть здесь сегодня и выиграть этот трофей».
Из действующих у сетки нормально только Кудерметова, но фиг его знает...
А так-то пара это другая игра в отличие от одиночки, да и совпало у нее все, должно было повезти!