Звонарева после победы на парном итоговом: «Этот год был, наверное, первым в моей карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде»

Вера Звонарева считает титул на парном итоговом одним из главных в карьере.

Она выиграла его вместе с Лаурой Зигемунд.

«Этот год был, наверное, первым в моей карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде. Пройти весь путь, сначала квалифицироваться, а потом выиграть весь турнир – это нечто особенное. В прошлом я выиграла несколько «Больших шлемов» и других крупных турниров, но это особенный титул.

Мне кажется, сейчас я этого не осознаю, но, когда у меня появится возможность проанализировать всю карьеру и выделить для себя какие-то результаты, это будет один из них. Это одно из главных достижений в моей карьере».

Об адаптации к условиям в Канкуне

«Каждый день – разные исходы и разные ситуации. Мы должны были найти свою игру и разобраться: ладно, вот как обстоят дела сегодня. Что мы можем сделать? А вот как обстоят дела в другой день. Что мы можем сделать?

Решая проблемы на корте, мы еще больше укрепили наш командный дух. Мы выигрывали матчи, даже не показывая свой лучший теннис, а это делает хороших игроков отличными».

О планах на следующий сезон

«Я не забегаю далеко вперед. Я не знаю, что произойдет. У меня было много травм. В прошлом году после Майами мне пришлось сделать довольно длительный перерыв. Никогда не знаешь, что произойдет.

Так что, если честно, не знаю. Думаю только о той неделе, которая идет, и все. Но я очень рада быть здесь сегодня и выиграть этот трофей».

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