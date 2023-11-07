Звонарева после победы на парном итоговом: «Этот год был, наверное, первым в моей карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде»

Теги Вера Звонарева WTA Лаура Зигемунд WTA Finals Теннис

Вера Звонарева считает титул на парном итоговом одним из главных в карьере.

Она выиграла его вместе с Лаурой Зигемунд.

«Этот год был, наверное, первым в моей карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде. Пройти весь путь, сначала квалифицироваться, а потом выиграть весь турнир – это нечто особенное. В прошлом я выиграла несколько «Больших шлемов» и других крупных турниров, но это особенный титул.

Мне кажется, сейчас я этого не осознаю, но, когда у меня появится возможность проанализировать всю карьеру и выделить для себя какие-то результаты, это будет один из них. Это одно из главных достижений в моей карьере».

Об адаптации к условиям в Канкуне

«Каждый день – разные исходы и разные ситуации. Мы должны были найти свою игру и разобраться: ладно, вот как обстоят дела сегодня. Что мы можем сделать? А вот как обстоят дела в другой день. Что мы можем сделать?

Решая проблемы на корте, мы еще больше укрепили наш командный дух. Мы выигрывали матчи, даже не показывая свой лучший теннис, а это делает хороших игроков отличными».

О планах на следующий сезон

«Я не забегаю далеко вперед. Я не знаю, что произойдет. У меня было много травм. В прошлом году после Майами мне пришлось сделать довольно длительный перерыв. Никогда не знаешь, что произойдет.

Так что, если честно, не знаю. Думаю только о той неделе, которая идет, и все. Но я очень рада быть здесь сегодня и выиграть этот трофей».

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6 комментариев

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ID201
Ответ imaxim
Хорошо бы если наигрывала пару с кем-то из россиянок к Парижу
Ни одна из россиянок не играет в "удобном" Вере формате - в теории подошла бы только Веснина, Вере в компанию нужна хорошая сеточница...
Из действующих у сетки нормально только Кудерметова, но фиг его знает...
+5
0
+5
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imaxim
Хорошо бы если наигрывала пару с кем-то из россиянок к Парижу
+3
0
+3
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Кагов
Теперь эта пара в парном рейтинге 3-4я и будет высоко сеяными на АО и других ТБШ. Вряд ли будут разбиваться даже ради Олимпиады. Конечно, нам хочется увидеть Веру-форевэ в Париже! Болеем за Веру, за её успех на люмом следующем турнире, она может на 40мгоду обновить свой наивысший парный рейтинг, сейчас 9я!
+2
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+2
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Stas Salesov
Вот Винус фигней страдает, тоже могла бы еще в парном разряде позажигать
+1
0
+1
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sashati
Ответ ID201
Ни одна из россиянок не играет в "удобном" Вере формате - в теории подошла бы только Веснина, Вере в компанию нужна хорошая сеточница... Из действующих у сетки нормально только Кудерметова, но фиг его знает...
..и подавальщица!
А так-то пара это другая игра в отличие от одиночки, да и совпало у нее все, должно было повезти!
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dedpihto59
Ответ Stas Salesov
Вот Винус фигней страдает, тоже могла бы еще в парном разряде позажигать
Может приползут с сестрой на Олимпиаду🤷‍♀️‼️
0
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