Звонарева о паре с Зигемунд: «Мы одинаково видим игру. Я больше играю сзади, она – впереди. И это делает нашу команду такой единой»

Вера Звонарева рассказала о самых значимых титулах в парной карьере.

В ноябре Звонарева и Лаура Зигемунд победили на итоговом турнире в паре.

– Вера, вы впервые встали в пару с Лаурой в 2020-м и сразу взяли титул – US Open. Теперь общих трофеев у вас семь. Что за особая теннисная «химия» между вами?

– Вы правы – не всегда с первого же раза удается найти ту партнершу на корте, которая будет тебя понимать. Часто отношения строятся на протяжении нескольких месяцев: тогда вы и выстраиваете команду. С Лаурой же у нас как-то все очень быстро сложилось: стали понимать друг друга буквально после двух матчей. Мы одинаково видим игру, оцениваем то, что происходит на корте, у нас хорошее взаимопонимание относительно того, что хотим сделать. У нас разные стили игры в паре: я больше играю сзади, она – впереди. И это делает нашу команду такой единой. Потому что очень важно, когда в паре каждый из игроков знает свою роль, а мы четко и быстро распределили их. Это позволяет нам выигрывать много матчей. И даже в тех встречах, которые на старте проигрываем, мы находим варианты для победы.

– С кем вы только ни играли по ходу карьеры. Что от каждой получилось взять и чему научиться?

– Мне очень везло – у меня на протяжении карьеры было много очень хороших напарниц. Я выигрывала титулы «Большого шлема» с разными девочками – с каждой из них смогла выстроить какую-то команду, найти взаимопонимание: подстраивалась под них, потому что я достаточно универсальный игрок. И в зависимости от того, что любит делать моя напарница, немного меняла свою игру. Думаю, они двигали меня немного вперед – мне нужно было находить разные варианты игры с каждой из них.

– 16 титулов в паре. Есть особый и самый запоминающийся?

– Каждый из титулов особенный – сложно выделить один. Конечно, сейчас в памяти победа на Итоговом WTA, потому что это очень важный турнир, где за титул сражаются восемь лучших пар, и ты становишься победителем уже в конце года. Также мой первый турнир «Большого шлема» в Америке в 2006 году, который я выиграла с француженкой Натали Деши – это было в самом начале моей карьеры. Со Светой Кузнецовой взяли ТБШ, когда я возвращалась после травмы и мне было нелегко. И с Лаурой взяли US Open в 2020-м – наш первый титул – еще и в ковидный год, когда не было зрителей. Тоже особенный, потому что играли при пустых трибунах, все было по-другому, – сказала Звонарева в интервью «Чемпионату».

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