Иван Любичич: «Синнер не похож на Алькараса, который поднялся с 40-го места на первое. Ему нужно двигаться поэтапно»

Иван Любичич оценил шансы Янника Синнера выиграть «Большой шлем» в 2024 году.

– Готов ли Янник выиграть «Шлем»?

– Я сразу поверил в его шансы. Янник не похож на Алькараса, который поднялся с сорокового места на первое, ему нужно двигаться поэтапно. Думаю, все, что он сделал за последние два месяца, подтверждение непрекращающейся работы, приблизило его к цели. Ему нужен определенный опыт, чтобы комфортно чувствовать себя в туре.

В конце 2022 года я сказал, что мне жаль, что Янник не сыграл важные матчи против топ-соперников. Теперь ему больше нечему учиться.

Он начал с первой победы на «Мастерсе», потом обыграл всех топов, дошел в Турине до финала и проиграл его в том числе потому, что очень устал после тяжелого полуфинала с Медведевым, но, покидая корт, он уже думал о сборной и Кубке Дэвиса.

– Вернемся к шансам выиграть «Шлем» в 2024 году.

– Безусловно, у четвертой ракетки мира есть такие шансы. Думаю, сначала он может выиграть итоговый турнир. Но победа в Кубке Дэвиса позволяет ему поехать в Австралию с реальной надеждой. И он обыграл всех из топ-10.

Лучше всего мы сможем оценить это по ходу «Шлема»: когда у тебя есть выходной, если ты чувствуешь давление, если ты слишком много думаешь, а он склонен к рефлексии, у тебя могут возникнуть дополнительные проблемы. Он еще не играл в финале. Но его окружают очень способные люди, которые могут его подготовить.

Я слышу разговоры о психологии, а его сильная сторона – это характер. Он никогда не теряет голову и никогда не бывает удовлетворен. Став третьим, я подумал, что достиг вершины и постепенно начал падать вниз. У каждого есть свои ожидания, и у него они оправданно высоки.

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