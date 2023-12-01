Чемпион РГ-1976 Панатта: «Если в 2024-м Синнер выиграет у Джоковича еще 2-3 раза, то это станет для серба кошмаром и подтолкнет его к уходу»

Теги Новак Джокович Джон Макинрой ATP Бьорн Борг Борис Беккер Адриано Панатта Янник Синнер Теннис

Адриано Панатта считает, что Янник Синнер скоро станет №1 в мире.

«В течение двух лет он станет первой ракеткой мира. Уже в 2024-м он может выиграть «Шлем», думаю, US Open.

Я считаю, что если в 2024-м Синнер выиграет у Джоковича еще два-три раза, то это станет для Джоковича кошмаром и подтолкнет его к уходу. История учит и повторяется: Борг ушел, когда появился Макинрой, Макинрой ушел, когда появился Беккер.

Его удары в четверке-пятерке лучших из всех, что я когда-либо видел. Порой его невозможно переиграть. И он все еще может сильно прибавить», – сказал чемпион «Ролан Гаррос»-1976.

Синнер – прорыв сезона в теннисе. Стал грозой Джоковича, пожевывая яблоко

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20 комментариев
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Каких только фантазий и иллюзий не возникает у людей после двух никчёмных побед в ничего не значащих матчах. :))
Да и вообще Панатта знатный хейтерок Новака, если надо что-то куда-то набросить, то его комментарии будут впереди планеты всей.
+17
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+14
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Родж и Рафик побеждали Новака 20+ раз каждый, то есть в 10+ раз больше, чем Панатта отмерил Синнёру
И побеждали куда более молодого (= менее опытного) Nо1е
И как-то не снятся, ни оба вместе, ни по одиночке.

А Синнёру 2-3 матча потребуется, ага-ага.
Значит ли это, что Синнёр в 10 раз круче, чем Родж и Рафик, вместе взятые?
Дальше можно продолжать только смеяться.
Чё он курит?...
пхх))))
+13
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+12
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Ухаха
+9
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+8
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Ну смотря где обыграет) Если Грешник обыграет Серба 2 раза на Мастерсе а Серб его 2 раза обыграет на Тбш то думаю Новак не будет против 😅😅😅
+7
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+7
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Что-то сомневаюсь, если честно
+7
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+6
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Ничего смешнее в этом году тут уже не прочитаем, расходимся
+8
-3
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С возрастом должна приходить мудрость, а приходит маразм. Зачем мучают этих стариков и потом публикуют это? Про Зверева, Медведева, Алькараса говорили тоже самое, и что? Кто из них стал кошмаром для Новака? Только Зверев на ОИ один раз и то не из-за своей игры. Чтобы быть кошмаром, нужно не на пике два раза обыграть, а в течение хотя бы сезона показывать стабильную игру. Будет ли она у Синнера - увидим.
+5
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Йенс Мустерманн
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21 летний Джокович вынес бы Синнера на любом покрытии...хотя ему и сейчас это не составляет труда.
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Ответ Йенс Мустерманн
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Прав или не прав только время покажет. Пока только его слова под раздел горе-прогнозов попадают. 😉
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Ответ S.Graf
Родж и Рафик побеждали Новака 20+ раз каждый, то есть в 10+ раз больше, чем Панатта отмерил Синнёру И побеждали куда более молодого (= менее опытного) Nо1е И как-то не снятся, ни оба вместе, ни по одиночке. А Синнёру 2-3 матча потребуется, ага-ага. Значит ли это, что Синнёр в 10 раз круче, чем Родж и Рафик, вместе взятые? Дальше можно продолжать только смеяться. Чё он курит?... пхх))))
Обыграет понятия же растижимое,))) 2 раза обыграет а три раза продует, Или обыграет на 500 и Мастерсе а Серб его обшляпит на Тбш)
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Ответ arseny572
С возрастом должна приходить мудрость, а приходит маразм. Зачем мучают этих стариков и потом публикуют это? Про Зверева, Медведева, Алькараса говорили тоже самое, и что? Кто из них стал кошмаром для Новака? Только Зверев на ОИ один раз и то не из-за своей игры. Чтобы быть кошмаром, нужно не на пике два раза обыграть, а в течение хотя бы сезона показывать стабильную игру. Будет ли она у Синнера - увидим.
Да и стабильность тут совершенно ни при чём. Ни Синнёра, ни ещё кого бы то ни было.
Чтобы стать кошмаром, нужно чтобы этот кошмар был в сопоставимых возрастных рамках. Одно дело проигрывать в расцвете сил +/- ровесникам (Рафик, Муррей); и совсем другое - пацанам, которые тебе в сыновья годятся.
Вряд ли Новак не понимает, что с каждым годом он сам не молодеет; что в Тур будут приходить всё более молодые игроки, намного голоднее и выносливее, чем он сам. Новак наверняка готов к тому, что с каждым годом он будет проигрывать всё чаще и чаще.
А предупреждён - значит, вооружён.
Ятд)
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Алькарас на дистанции куда более грозным соперником кажется, будем объективны. и что-то наоборот пока выходит, что он только мотивирует Новака стать лучше.

впрочем, кто знаком с итальянской ментальностью, на такие высказывания просто снисходительно улыбается)
+4
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Выбраться бы Яннику из под этих шапок, которыми его закидали
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Ответ Зорькин
Каких только фантазий и иллюзий не возникает у людей после двух никчёмных побед в ничего не значащих матчах. :)) Да и вообще Панатта знатный хейтерок Новака, если надо что-то куда-то набросить, то его комментарии будут впереди планеты всей.
Если в 2024-ом Новак выиграет ещё 2-3 ТБШ
Это станет для его хейтеров кошмаром и подтолкнёт их к уходу
+4
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Ответ S.Graf
Да и стабильность тут совершенно ни при чём. Ни Синнёра, ни ещё кого бы то ни было. Чтобы стать кошмаром, нужно чтобы этот кошмар был в сопоставимых возрастных рамках. Одно дело проигрывать в расцвете сил +/- ровесникам (Рафик, Муррей); и совсем другое - пацанам, которые тебе в сыновья годятся. Вряд ли Новак не понимает, что с каждым годом он сам не молодеет; что в Тур будут приходить всё более молодые игроки, намного голоднее и выносливее, чем он сам. Новак наверняка готов к тому, что с каждым годом он будет проигрывать всё чаще и чаще. А предупреждён - значит, вооружён. Ятд)
Все верно, матчи против Феди с Рафиком и Марреем были намного принципиальнее, чем с нынешними электровениками.
Интересно другое, тоже самое говорили про Медведева, что пришел игрок который закроет Новака, в середине сезона так говорили про Алькараса, теперь про Синнера. )
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Ответ RegioDan
Все верно, матчи против Феди с Рафиком и Марреем были намного принципиальнее, чем с нынешними электровениками. Интересно другое, тоже самое говорили про Медведева, что пришел игрок который закроет Новака, в середине сезона так говорили про Алькараса, теперь про Синнера. )
Авансов раздавали ещё Грыне, потом Борну и Хён Чену. Всех и не упомнишь.
А Синнёр меня интересует своей травматичностью, и каким чЮдом он собирается с нею покончить. В этом году он 5 раз снимался с матчей (это не считая пропущенных турниров), в прошлом 4. В 2021 вылетал в первых же матчах, и сниматься не успевал.
Как можно показывать более-менее стабильные результаты (и тем более, стабильно(!) обыгрывать Новака), когда аптечка доктора Фуэнтеса уже перешла в наследство Карасю?
В Италии появился свой доктор Фуэнтино, штоле
пхх))))
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Ответ bars1998
Обыграет понятия же растижимое,))) 2 раза обыграет а три раза продует, Или обыграет на 500 и Мастерсе а Серб его обшляпит на Тбш)
Да даже если (если!) и 3 раза подряд. У Рафика былa победная серия в 5 подряд побед над Новаком. И ничё, кошмары серба не замучили. Ответил 2мя залпами по 7 побед подряд))))
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Адриано, You Cannot Be Serious, Новак едва не оформил «Большой Шлем», то ли ещё будет
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