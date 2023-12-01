Чемпион РГ-1976 Панатта: «Если в 2024-м Синнер выиграет у Джоковича еще 2-3 раза, то это станет для серба кошмаром и подтолкнет его к уходу»

Адриано Панатта считает, что Янник Синнер скоро станет №1 в мире.

«В течение двух лет он станет первой ракеткой мира. Уже в 2024-м он может выиграть «Шлем», думаю, US Open.

Я считаю, что если в 2024-м Синнер выиграет у Джоковича еще два-три раза, то это станет для Джоковича кошмаром и подтолкнет его к уходу. История учит и повторяется: Борг ушел, когда появился Макинрой, Макинрой ушел, когда появился Беккер.

Его удары в четверке-пятерке лучших из всех, что я когда-либо видел. Порой его невозможно переиграть. И он все еще может сильно прибавить», – сказал чемпион «Ролан Гаррос»-1976.

Синнер – прорыв сезона в теннисе. Стал грозой Джоковича, пожевывая яблоко

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе