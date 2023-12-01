Чемпион РГ-1976 Панатта: «Если в 2024-м Синнер выиграет у Джоковича еще 2-3 раза, то это станет для серба кошмаром и подтолкнет его к уходу»
Адриано Панатта считает, что Янник Синнер скоро станет №1 в мире.
«В течение двух лет он станет первой ракеткой мира. Уже в 2024-м он может выиграть «Шлем», думаю, US Open.
Я считаю, что если в 2024-м Синнер выиграет у Джоковича еще два-три раза, то это станет для Джоковича кошмаром и подтолкнет его к уходу. История учит и повторяется: Борг ушел, когда появился Макинрой, Макинрой ушел, когда появился Беккер.
Его удары в четверке-пятерке лучших из всех, что я когда-либо видел. Порой его невозможно переиграть. И он все еще может сильно прибавить», – сказал чемпион «Ролан Гаррос»-1976.
Синнер – прорыв сезона в теннисе. Стал грозой Джоковича, пожевывая яблоко
Да и вообще Панатта знатный хейтерок Новака, если надо что-то куда-то набросить, то его комментарии будут впереди планеты всей.
И побеждали куда более молодого (= менее опытного) Nо1е
И как-то не снятся, ни оба вместе, ни по одиночке.
А Синнёру 2-3 матча потребуется, ага-ага.
Значит ли это, что Синнёр в 10 раз круче, чем Родж и Рафик, вместе взятые?
Дальше можно продолжать только смеяться.
Чё он курит?...
пхх))))
Чтобы стать кошмаром, нужно чтобы этот кошмар был в сопоставимых возрастных рамках. Одно дело проигрывать в расцвете сил +/- ровесникам (Рафик, Муррей); и совсем другое - пацанам, которые тебе в сыновья годятся.
Вряд ли Новак не понимает, что с каждым годом он сам не молодеет; что в Тур будут приходить всё более молодые игроки, намного голоднее и выносливее, чем он сам. Новак наверняка готов к тому, что с каждым годом он будет проигрывать всё чаще и чаще.
А предупреждён - значит, вооружён.
Ятд)
впрочем, кто знаком с итальянской ментальностью, на такие высказывания просто снисходительно улыбается)
Это станет для его хейтеров кошмаром и подтолкнёт их к уходу
Интересно другое, тоже самое говорили про Медведева, что пришел игрок который закроет Новака, в середине сезона так говорили про Алькараса, теперь про Синнера. )
А Синнёр меня интересует своей травматичностью, и каким чЮдом он собирается с нею покончить. В этом году он 5 раз снимался с матчей (это не считая пропущенных турниров), в прошлом 4. В 2021 вылетал в первых же матчах, и сниматься не успевал.
Как можно показывать более-менее стабильные результаты (и тем более, стабильно(!) обыгрывать Новака), когда аптечка доктора Фуэнтеса уже перешла в наследство Карасю?
В Италии появился свой доктор Фуэнтино, штоле
пхх))))