Зверев одержал 300-ю победу на харде и вышел в 40-й финал

Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в финал ATP 500 в Вене.

Он обыграл №8 Лоренцо Музетти – 6:4, 7:5.

Зверев вышел в 40-й финал в карьере и четвертый в сезоне. В этом году он стал чемпионом в Мюнхене, но уступил в финалах Australian Open и турнира в Штутгарте.

Немец одержал 300-ю победу на харде. Он восьмой действующий игрок, который смог добраться до этой отметки.

Кроме того, Зверев одержал третью победу над игроком топ-10 в сезоне. Он прервал серию из трех поражений от Музетти. Теперь их баланс в личке – 2:3.

За второй титул в сезоне он сыграет с Янником Синнером .