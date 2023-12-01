Тренер Синнера: «Янник – акула, охотник. Почувствовав запах крови, он не позволяет добыче уйти»

Тренер Янника Синнера поделился эмоциями от победного для Италии Кубка Дэвиса.

«Янник приехал в Малагу измотанным, зато полным уверенности после итогового в Турине. Концовка сезона после US Open была очень напряженной, но очень удачной, и даже решение пропустить групповой этап в Болонье оказалось правильным. Янник всегда стремился выиграть Кубок Дэвиса.

За последние два года он стал более зрелым, и, по-моему, он показывает это на корте. Кроме того, Янник не такой серьезный, каким может показаться: он веселый парень, мы с ним постоянно шутим, и он очень хорошо вписался в команду в Кубке Дэвиса, в которой такие же простые ребята».

Также Симоне Ваньоцци высказался об игре Синнера в концовке сезона.

«Янник – акула, охотник. Почувствовав запах крови, он не позволяет добыче уйти. Но эта уверенность вызвана еще и тем, что он знает, как много работал, чтобы попасть туда, где он сейчас. Если ты знаешь, что с чем-то не справился, ты начинаешь нервничать. У Янника совесть чиста, поэтому он спокоен. В его матчах с Ноле побеждает более агрессивный игрок. Мы уже видели это в Турине, а теперь и в Малаге.

Он может и должен прибавить еще во многих аспектах, особенно с физической точки зрения, а также в тактике. Нужно стабилизировать подачу, в последнее время она хорошо работает, но должна быть еще эффективнее».

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