Тренер Синнера: «Янник – акула, охотник. Почувствовав запах крови, он не позволяет добыче уйти»

Теги Новак Джокович Кубок Дэвиса Симоне Ваньоцци ATP Finals Янник Синнер Теннис

Тренер Янника Синнера поделился эмоциями от победного для Италии Кубка Дэвиса.

«Янник приехал в Малагу измотанным, зато полным уверенности после итогового в Турине. Концовка сезона после US Open была очень напряженной, но очень удачной, и даже решение пропустить групповой этап в Болонье оказалось правильным. Янник всегда стремился выиграть Кубок Дэвиса.

За последние два года он стал более зрелым, и, по-моему, он показывает это на корте. Кроме того, Янник не такой серьезный, каким может показаться: он веселый парень, мы с ним постоянно шутим, и он очень хорошо вписался в команду в Кубке Дэвиса, в которой такие же простые ребята».

Также Симоне Ваньоцци высказался об игре Синнера в концовке сезона.

«Янник – акула, охотник. Почувствовав запах крови, он не позволяет добыче уйти. Но эта уверенность вызвана еще и тем, что он знает, как много работал, чтобы попасть туда, где он сейчас. Если ты знаешь, что с чем-то не справился, ты начинаешь нервничать. У Янника совесть чиста, поэтому он спокоен. В его матчах с Ноле побеждает более агрессивный игрок. Мы уже видели это в Турине, а теперь и в Малаге.

Он может и должен прибавить еще во многих аспектах, особенно с физической точки зрения, а также в тактике. Нужно стабилизировать подачу, в последнее время она хорошо работает, но должна быть еще эффективнее».

Синнер – прорыв сезона в теннисе. Стал грозой Джоковича, пожевывая яблоко

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смачно эту акулу Новак в финале загарпунил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Скорее кот. В полуфинале кубка Дэвиса поиграл с акробатом, как с мышкой, а потом прихлопнул в одиночке и скушал в паре.
🐈🍽️🐁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий