Тренер Синнера: «Яннику нравится выступать за сборную Италии, и Олимпийские игры для него в приоритете»

Теги ATP Даррен Кейхилл Олимпийский теннисный турнир Янник Синнер Теннис

Тренер Янника Синнера ценит его умение меняться и приспосабливаться.

– Готовность к переменам – дар Синнера: если ему нужно изменить режим питания, он это сделает; если ему нужно изменить режим тренировок, он без проблем это сделает. И это, конечно же, проявится и в игре. Он готов на это идти, выходить за рамки своих возможностей, жертвовать собой, чтобы прибавлять. Для меня честь работать с таким спортсменом, как Янник. В ближайшие полтора года вы увидите определенные технико-тактические новшества. Потребуется время, чтобы их освоить.

– В Италии уже начинают говорить о победе на «Шлемах».

– Я уверен, что Янник выиграет «Шлем», это его цель. Не знаю когда, но он на это способен. Нужны стойкость, уверенность и даже немного удачи. У него безграничный потенциал. А нам не стоит на него давить.

– Многое было сказано о преданности Синнера сборной. Париж-2024 – цель на следующий сезон?

– Яннику нравится выступать за сборную Италии, и Олимпийские игры для него в приоритете. Олимпиада уже у нас на повестке, – сказал Даррен Кейхилл.

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2 комментария
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Кехил - находка для Синера.
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