Циципас об отношениях с Бадосой: «Бывали моменты, когда я замыкался в себе, и Паула вселяет в меня уверенность, что есть свет в конце тоннеля»

Стефанос Циципас рассказал об отношениях с Паулой Бадосой.

«Конечно, я влюблен. Я не собираюсь это скрывать. Я счастлив с человеком, с которым делю жизнь. Я рад, что этот человек тоже играет в теннис и понимает, в каком психологическом состоянии я иногда нахожусь. Она меня поддерживает. Паула прекрасно знает, что мы созданы друг для друга, и мы поняли это с первой встречи. Возможно, это звучит немного банально, но это правда.

Наши мечты больше, чем просто быть вместе, и мы хотим воплотить их бок о бок. Мы хотим добиваться успехов на корте и за его пределами. Бывали моменты, когда я замыкался в себе, и Паула вселяет в меня уверенность, что есть свет в конце тоннеля».

Также он рассказал о разделении домашних обязанностей.

«Я дома глажу, Паула обо мне заботится и меня кормит».

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