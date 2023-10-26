Стефанос Циципас: «Трудно найти человека, который понимает жизнь теннисиста. А у нас с Паулой нет никаких недопониманий или несовпадений»

Теги ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал об отношениях с Паулой Бадосой.

«Думаю, даже если бы мы не были теннисистами, у нас все равно была бы та же страсть и любовь друг к другу. Так получилось, что нам помог теннис, и это прекрасная история, потому что и мой, и ее путь начался с тенниса. Мои родители познакомились благодаря теннису.

Нам так легко вместе. Мы настолько подходим друг другу. Не хочу прозвучать банально или глупо, но так оно и есть. Мы прекрасно общаемся.

Трудно найти человека, который понимает жизнь теннисиста и говорит будет к ней готов. А у нас с Паулой нет никаких недопониманий или несовпадений».

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22 комментария

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Viling
Даже молодой Ди Каприо в "Титанике" не такой приторный, как рассказы Степана о Полине.

Хватит класть сахар в сгущенку, она уже несъедобная :))))

Блин, почему так трудно пройти мимо ̶т̶е̶щ̶и̶н̶о̶г̶о̶ ̶д̶о̶м̶а̶ высказываний Стёпы без подъй ... ну, без подколок :))
+24
-3
+21
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Генадий Адамов
Всё личное на показ, уж такой вот Циципас
+11
-1
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Tarkovski
Не, ну конечно мы порадуемся, если у Степки с Бадосой получится как у Иглесиаса с Курниковой - но пока сомнений больше
+8
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cosset
Ответ Viling
Ну, есть версия, что Европу делают мягкотелой и слабой именно воспитывая мягких мужчин. Но я не социолог, я не знаю...
наверное, каждый взрослый человек должен сам брать ответственность за свою жизнь: где надо проявить твёрдость, где можно - дать волю чувствам. вряд ли это задача государства, скорее отдельно взятой семьи и воспитания в ней. в любом случае, любые перегибы чреваты)
ну, и касаемо Стефаноса, то вряд ли человек слабый и мягкотелый добился бы и части того, что смог он. даже самый последний чокер в сотне уже "чемпион" по сравнению с тысячами несостоявшихся спортсменов.
+8
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+6
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SaltyRose
Ответ Viling
Даже молодой Ди Каприо в "Титанике" не такой приторный, как рассказы Степана о Полине. Хватит класть сахар в сгущенку, она уже несъедобная :)))) Блин, почему так трудно пройти мимо ̶т̶е̶щ̶и̶н̶о̶г̶о̶ ̶д̶о̶м̶а̶ высказываний Стёпы без подъй ... ну, без подколок :))
Хотя мне тоже надоело это слушать, справедливости ради - это было интервью с Бабси и она его об этом всем спрашивала.
+6
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+6
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Lola Lola
Другие теннисисты тоже влюбляются ,имеют личную жизнь-но тут почти синхронное, пошаговое освещение лавстори)-зачем?
+4
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+4
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Viling
Ответ cosset
может, потому что так трудно пройти мимо мужчины с таким уровнем эмпатии, чувствительности и откровенности, которыми Стефанос разбивает все стереотипы о "настоящих" мужчинах? :)
Ну, есть версия, что Европу делают мягкотелой и слабой именно воспитывая мягких мужчин. Но я не социолог, я не знаю...
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SaltyRose
Ответ Viling
Да я так, петросяню на уровне Регины Дубовицкой :) "Когда я увидела эту видеокассету, я так смеялась, так смеялась, а уж когда вставила ее в видеомагнитофон..."
Да я знаю, что вы не злой :)))
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West&Girls
Степке, пожалуй удачи. Все на алтарь(тенниса) положить, и всем пожертвовать? Особенно девушкам, не только Симонке.. Работягам - уважуха, но те, кто понимает и ценит саму жизнь (вне корта), ближе и понятнее, ценнее. Та же Курникова, или Барти.. А если всё вместе, ну пусть, ништяк
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SaltyRose
Ответ cosset
может, потому что так трудно пройти мимо мужчины с таким уровнем эмпатии, чувствительности и откровенности, которыми Стефанос разбивает все стереотипы о "настоящих" мужчинах? :)
Ой нет, вряд ли это все про Степу.
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SaltyRose
Ответ Viling
Даже молодой Ди Каприо в "Титанике" не такой приторный, как рассказы Степана о Полине. Хватит класть сахар в сгущенку, она уже несъедобная :)))) Блин, почему так трудно пройти мимо ̶т̶е̶щ̶и̶н̶о̶г̶о̶ ̶д̶о̶м̶а̶ высказываний Стёпы без подъй ... ну, без подколок :))
Кстати да, тут была спортивная новость и о нем и 0 комментариев, никого не заинтересовало.
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Tarkovski
Ответ Лёля Иванова
Те вроде вначале долго скрывались)) и не помню я, хотя их роман пришёлся на мою юность, таких приторных интервью об их отношениях. Они даже скрывали ее 1ую беременность и то что поженились. Максимально непубличны об отношениях
Вот-вот) Из-за этого и сомнения, счастье любит тишину а тут такая навязчивость
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Лёля Иванова
Ответ Tarkovski
Не, ну конечно мы порадуемся, если у Степки с Бадосой получится как у Иглесиаса с Курниковой - но пока сомнений больше
Те вроде вначале долго скрывались)) и не помню я, хотя их роман пришёлся на мою юность, таких приторных интервью об их отношениях. Они даже скрывали ее 1ую беременность и то что поженились. Максимально непубличны об отношениях
0
0
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Viling
Ответ SaltyRose
А мне кажется не этим, а тем, что там ключевым аспектом самоидентификации стала сексуальная ориентация и гендерная принадлежность, а с ними такая путаница у всех :)
Ну, тут есть один нюанс. Мне девушка-пиарщица, много работавшая с геями (ну с фотомоделями, актерами и т.п.), однажды сказала, что геи (далее не мои слова, а цитата) - "очень злобные, подлые, коварные, прямо как женщины"... Но, опять же, я не социолог и тем более не специалист по Европе. Хотя слышал, у них прямо мощно растет поддержка очень непростой партии Alternative für Deutschland.

Ох, смешалось у меня все в кучу :))))
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SaltyRose
Ответ Viling
Ну, есть версия, что Европу делают мягкотелой и слабой именно воспитывая мягких мужчин. Но я не социолог, я не знаю...
А мне кажется не этим, а тем, что там ключевым аспектом самоидентификации стала сексуальная ориентация и гендерная принадлежность, а с ними такая путаница у всех :)
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Viling
Ответ SaltyRose
Хотя мне тоже надоело это слушать, справедливости ради - это было интервью с Бабси и она его об этом всем спрашивала.
Да я так, петросяню на уровне Регины Дубовицкой :)

"Когда я увидела эту видеокассету, я так смеялась, так смеялась, а уж когда вставила ее в видеомагнитофон..."
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Viling
Ответ cosset
наверное, каждый взрослый человек должен сам брать ответственность за свою жизнь: где надо проявить твёрдость, где можно - дать волю чувствам. вряд ли это задача государства, скорее отдельно взятой семьи и воспитания в ней. в любом случае, любые перегибы чреваты) ну, и касаемо Стефаноса, то вряд ли человек слабый и мягкотелый добился бы и части того, что смог он. даже самый последний чокер в сотне уже "чемпион" по сравнению с тысячами несостоявшихся спортсменов.
Ну что вы... Я не говорил что именно Степан - мягкотелый или слабый. Я вообще никогда ничего плохого о нем не говорил.

Это было просто в целом о Европе :)
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Irina Kalacheva
Ну почему искренность воспринимается так насмешливо цинично...
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Марадона курильщика
Стёпа, меньше слов! Становись уже графом Отодракулой! Во всех смыслах. Я верю в тебя!
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