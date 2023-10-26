Стефанос Циципас: «Трудно найти человека, который понимает жизнь теннисиста. А у нас с Паулой нет никаких недопониманий или несовпадений»

Стефанос Циципас рассказал об отношениях с Паулой Бадосой.

«Думаю, даже если бы мы не были теннисистами, у нас все равно была бы та же страсть и любовь друг к другу. Так получилось, что нам помог теннис, и это прекрасная история, потому что и мой, и ее путь начался с тенниса. Мои родители познакомились благодаря теннису.

Нам так легко вместе. Мы настолько подходим друг другу. Не хочу прозвучать банально или глупо, но так оно и есть. Мы прекрасно общаемся.

Трудно найти человека, который понимает жизнь теннисиста и говорит будет к ней готов. А у нас с Паулой нет никаких недопониманий или несовпадений».

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