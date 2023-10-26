Стефанос Циципас: «Трудно найти человека, который понимает жизнь теннисиста. А у нас с Паулой нет никаких недопониманий или несовпадений»
Стефанос Циципас рассказал об отношениях с Паулой Бадосой.
«Думаю, даже если бы мы не были теннисистами, у нас все равно была бы та же страсть и любовь друг к другу. Так получилось, что нам помог теннис, и это прекрасная история, потому что и мой, и ее путь начался с тенниса. Мои родители познакомились благодаря теннису.
Нам так легко вместе. Мы настолько подходим друг другу. Не хочу прозвучать банально или глупо, но так оно и есть. Мы прекрасно общаемся.
Трудно найти человека, который понимает жизнь теннисиста и говорит будет к ней готов. А у нас с Паулой нет никаких недопониманий или несовпадений».
Хватит класть сахар в сгущенку, она уже несъедобная :))))
Блин, почему так трудно пройти мимо ̶т̶е̶щ̶и̶н̶о̶г̶о̶ ̶д̶о̶м̶а̶ высказываний Стёпы без подъй ... ну, без подколок :))
ну, и касаемо Стефаноса, то вряд ли человек слабый и мягкотелый добился бы и части того, что смог он. даже самый последний чокер в сотне уже "чемпион" по сравнению с тысячами несостоявшихся спортсменов.
Ох, смешалось у меня все в кучу :))))
"Когда я увидела эту видеокассету, я так смеялась, так смеялась, а уж когда вставила ее в видеомагнитофон..."
Это было просто в целом о Европе :)