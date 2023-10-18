Циципас о романе с Бадосой: «Я переживаю лучший этап в жизни»

Теги ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, как роман с Паулой Бадосой изменил его жизнь.

«Встреча с Паулой вообще дала мне новый взгляд на жизнь. Раньше у меня был только теннис, теннис, теннис – это все, что было для меня важно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Здорово, что Паула рядом. Я переживаю лучший этап в жизни. Вокруг меня правильные люди, у меня никаких сомнений. У меня в голове есть четкое понимание всего, и это приносит свежесть в мою игру.

Признаю, что в последние три-четыре месяца я выиграл не очень много очков. Я слишком полагался на то, что уже знаю. Думал, что могу добиться успеха, немного отбросив дисциплину и полагаясь на талант.

Сейчас я хочу все исправить хорошей концовкой сезона. Я очень голоден до побед. Никогда в жизни так много не тренировался».

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3 комментария

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sava k
" Никогда в жизни так много не тренировался "
- срочно смени тренажер...
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LIv93
Особенно результаты на теннисном корте…
Так из топ 10 вылетит
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Viling
Не намекаю ни на что, просто так вспомнилось.

Интервью с запрещенной группой (ну, той самой где Никита, Стас и Дюша Метелкин).

Вопрос из зала: Скажите, а правда, что у вашего барабанщика Никиты - роман с Бузовой?

Ответ: Ну, у нашего Никиты действительно есть Роман, и он очень переживает, что Никита встречается с Бузовой.
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