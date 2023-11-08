Бадоса о критике отношений с Циципасом: «Это меня очень ранило»

Теги ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Паула Бадоса высказалась о критиках ее отношений со Стефаносом Циципасом.

«Это меня очень ранило. Из-за проблем с травмой я смогла посвятить себя помощи ему. Мы оба любим теннис, и он тоже очень трудолюбивый, мы похожи в плане целей, которые для себя ставим. Мы много говорим о теннисе и друг другу помогаем.

Как видите, я выходила на корт, чтобы его поддержать, сопровождала его в зале, всегда проявляла уважение к его времени, его команде и окружению. Он тоже много меня поддерживал в плане травмы.

Когда мы читаем такие вещи, они на нас влияют. Иногда люди не понимают, что это может ударить по тебе или по отношениям. Я понимаю, что мы публичные люди, но в конечном счете нам по 25 лет, это очень деликатный вопрос. У нас очень невинные отношения.

А люди уничтожают карьеру человека, который посвятил всю жизнь своему делу. Я не думаю, что гуманно вот так высказывать свое мнение».

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13 комментариев

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dedpihto59
Смешные они эти Цицидосы в каждом интервью рассказывают о своих отношениях, а потом удивляются что их обсуждают🤷‍♀️
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+10
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go25
Может не стоит там сильно тыкать всех в свои отношения, говоря об этом налево и направо, раз обсуждение о них ранит? И не публичные люди в кругу друзей куда меньше треплятся, чем Ципа в общественном пространстве будучи публичным человеком. В конце концов, не мы создали аккаунт Цицидоса: большой ли процент людей делает такое, даже при условии, что его увидят лишь несколько друзей?
+10
-5
+5
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Kironbet
Ответ go25
Может не стоит там сильно тыкать всех в свои отношения, говоря об этом налево и направо, раз обсуждение о них ранит? И не публичные люди в кругу друзей куда меньше треплятся, чем Ципа в общественном пространстве будучи публичным человеком. В конце концов, не мы создали аккаунт Цицидоса: большой ли процент людей делает такое, даже при условии, что его увидят лишь несколько друзей?
Тоже удивилась ее разочарованию общественности. Не хотите получить никакой критики- не надо выносить на подиум отношения. Люди, готовые получать только "одну сторону медали"- выглядят не зрело.
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cosset
Невинными кажутся такие рассуждения) в 25 уже пора найти золотую середину с онлайн-взаимодействиями)
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Stas Salesov
Ответ Евгений Фабиянчук
>у нас очень невинные отношения в одежде спят, что ли? ну а так в целом по делу сказала, чего уж
Без секса до свадьбы, которой не будет
Близкие друзья, в общем
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Евгений Фабиянчук
>у нас очень невинные отношения
в одежде спят, что ли?

ну а так в целом по делу сказала, чего уж
+3
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Александр Кучер
Невинные отношения это «за ручки» на 3-м свидании, поцелуй на пятом и до свадьбы «ни-ни»?
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Nbveh Nbvehjd
Испанка на контракте у Ципаса, он трусит сделать каминг аут, как Касаткина.
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Картман
в частных беседах такие откровения - сплошь и рядом... а в медийном пространстве их #####сят... Нужно ли было гречанке лезть с подобными откровениями - туда, где их гарантированно не оценят??
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Ivan Ivanych
О чём она, чё случилось?
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Генадий Адамов
Ответ go25
Может не стоит там сильно тыкать всех в свои отношения, говоря об этом налево и направо, раз обсуждение о них ранит? И не публичные люди в кругу друзей куда меньше треплятся, чем Ципа в общественном пространстве будучи публичным человеком. В конце концов, не мы создали аккаунт Цицидоса: большой ли процент людей делает такое, даже при условии, что его увидят лишь несколько друзей?
ну ципа дорвался до женского тела и ему теперь ни до кого нет дела
+2
-2
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