Бадоса о критике отношений с Циципасом: «Это меня очень ранило»

Паула Бадоса высказалась о критиках ее отношений со Стефаносом Циципасом.

«Это меня очень ранило. Из-за проблем с травмой я смогла посвятить себя помощи ему. Мы оба любим теннис, и он тоже очень трудолюбивый, мы похожи в плане целей, которые для себя ставим. Мы много говорим о теннисе и друг другу помогаем.

Как видите, я выходила на корт, чтобы его поддержать, сопровождала его в зале, всегда проявляла уважение к его времени, его команде и окружению. Он тоже много меня поддерживал в плане травмы.

Когда мы читаем такие вещи, они на нас влияют. Иногда люди не понимают, что это может ударить по тебе или по отношениям. Я понимаю, что мы публичные люди, но в конечном счете нам по 25 лет, это очень деликатный вопрос. У нас очень невинные отношения.

А люди уничтожают карьеру человека, который посвятил всю жизнь своему делу. Я не думаю, что гуманно вот так высказывать свое мнение».

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