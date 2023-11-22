Зверев о том, что в Монте-Карло назвал Медведева «одним из самых нечестных игроков в мире»: «Я жалею об этих словах»

Теги ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев заявил, что жалеет о своих словах в адрес Даниила Медведева.

Немец назвал россиянина «одним из самых нечестных игроков в мире» после апрельского поражения в Монте-Карло на решающем тай-брейке.

«Я немного сожалею о том, как именно дал это интервью. Я правда думаю, что в своей речи говорил конкретно про этот матч, а не про весь его теннис. Это не то, чего я хотел.

Про меня можно сказать много чего, но я никогда не беру медицинский перерыв, никогда не хожу в туалет без необходимости. Я не делаю никаких «движений», ничего подобного – потому что мне это просто не нравится. Я терпеть не могу, когда соперники делают что-то подобное, и считаю это невероятно неспортивным.

В конце концов, я должен был подойти к нему и сказать: «Эй, что за фигню ты творил?», а не давать об этом интервью. Но в тот момент я был разочарован и очень зол».

Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным

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4 комментария

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Typizza
Сожалею как именно дал то интервью и поэтому получите ещё одно такое же. Я маньяк.
+6
-2
+4
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afry
Вот как он определяет, с необходимостью ходит человек в туалет или без?🤔
+5
-3
+2
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ugmyanswer
Саня, не оправдывайся
Ты красиво кинул грязью в лицо кривому.
+3
-3
0
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Дима Миронов
сильное интервью после того как Медведев слился с Алькарасом
0
0
0
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