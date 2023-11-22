Музетти подтвердил, что станет отцом: «Будет приятно расти вместе»

21-летний Лоренцо Музетти подтвердил, что в марте станет отцом.

«Все верно, в конце марта я стану отцом мальчика. Я очень счастлив.

Конечно, поначалу эта новость выбила меня из колеи, но не потому, что я был недоволен – наоборот. Но нам с Вероникой было над чем подумать. Мы должны были сформировать новую структуру жизни, создать базу для семьи, и это гораздо важнее, чем свадьба. Ребенок – это навсегда.

Мы с Вероникой без колебаний решили стать родителями. Нам просто нужно реорганизоваться, но, к счастью, она из Сан-Ремо, и ее родители будут рядом. Мы будем жить в Монте-Карло.

Будет приятно расти вместе. Надеюсь, у меня будет длинная карьера и сын сможет путешествовать со мной. Но прежде всего хочу радовать его на корте и за его пределами».

Напомним, об отношениях Музетти и Вероники Конфалоньери стало известно в декабре прошлого года. Конфалоньери работает дизайнером в Sky Sports. Ее сестра Валентина – жена бывшего игрока топ-100 Джанлуки Маджера.

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