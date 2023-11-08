Музетти рассказал, кто из теннисистов его вдохновил

Теги Роджер Федерер Уимблдон ATP Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти рассказал, какой теннисист его вдохновил.

«Роджер Федерер. Мне удалось с ним встретиться и поиграть с ним на тренировке. Для меня это было очень важно, это было исполнением мечты».

Также он рассказал, какой «Большой шлем» хотел бы выиграть больше всего.

«Если выбирать один, то я бы, наверное, назвал «Уимблдон». В плане элегантности и истории с ним не сравнится ни один другой турнир».

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1 комментарий

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Стэн Смит
Уимблдон это реально самый элитный шлем.
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