Музетти рассказал, кто из теннисистов его вдохновил

Лоренцо Музетти рассказал, какой теннисист его вдохновил.

« . Мне удалось с ним встретиться и поиграть с ним на тренировке. Для меня это было очень важно, это было исполнением мечты».

Также он рассказал, какой «Большой шлем» хотел бы выиграть больше всего.

«Если выбирать один, то я бы, наверное, назвал « ». В плане элегантности и истории с ним не сравнится ни один другой турнир».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе