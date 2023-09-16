Музетти и его девушка ждут ребенка (Ubitennis)

Теги светская хроника ATP Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти и его девушка Вероника Конфалоньери весной станут родителями.

По информации итальянского издания Ubitennis, Музетти поделился этой новостью с партнерами по сборной Италии во время группового этапа Кубка Дэвиса.

Об отношениях Музетти с Конфалоньери стало известно в декабре прошлого года.

Конфалоньери работает дизайнером в Sky Sports. Ее сестра Валентина – жена Джанлуки Маджера.

Музетти 21 год. Сейчас он занимает 18-е место в рейтинге.

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