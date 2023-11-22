Берреттини приехал в Малагу, чтобы поддержать сборную Италии в Кубке Дэвиса. Он не играл после US Open из-за травмы
Маттео Берреттини приехал в Малагу составе делегации сборной Италии на Кубок Дэвиса.
Экс-шестая ракетка мира не играл после US Open из-за травмы. В Нью-Йорке он подвернул ногу во время розыгрыша и покинул корт на коляске.
На этой неделе Берреттини занимает 90-ю строчку рейтинга ATP.
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