Берреттини больше не работает с Сантопадре, который тренировал его 13 лет

Маттео Берреттини больше не будет тренироваться под руководством Винченцо Сантопадре.

«Я не знал, рассказывать ли что-то или просто сообщить новость.

Я думал, что это должно быть только мое и твое, но потом понял: несмотря на то, что все, что мы построили, сделали и пережили, принадлежит только нам, это еще и наглядное доказательство, что мечты сбываются, что упорный труд всегда приводит к чему-то хорошему и что иногда не стоит относиться к себе слишком серьезно.

Я попал в твои «теннисные руки», еще не зная, чем хочу заниматься в жизни, но ты заставил меня мечтать о далеком и в то же время не давал забегать вперед. Каждая тренировка – это кирпичик, каждое поражение – урок, а каждая травма – возможность прогрессировать и возвращаться сильнее.

Мне кажется, я не смогу написать ничего, что могло бы передать то, как я к тебе отношусь. Признательность, привязанность, уважение, восхищение, благодарность, восторг и все прекрасное в наших отношениях можно передать только объятиями...

Наше профессиональное расставание, наверное, еще больше укрепляет личные отношения. Ты вместе со мной переживал все трудности, с которыми я сталкивался за эти 13 лет, и хотя их было много, когда я думаю о нас, я чувствую только радость.

Я счастлив и благодарен людям, которые сделали возможной нашу встречу, и горжусь тем, как мы воспользовались этим подарком.

Без тебя был бы Маттео Берреттини, но не было бы «🔨».

Спасибо, Винченцо. Я тебя люблю», – написал Берреттини.

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