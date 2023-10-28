Маттео Берреттини: «Несколько недель тренировался на высоком уровне, но врачи сказали, что будет рискованно участвовать в последних турнирах сезона»

Маттео Берреттини объяснил, почему пропускает концовку сезона.

«Несмотря на то, что я несколько недель тренировался на высоком уровне, врачи сказали, что будет рискованно участвовать в последних турнирах сезона. Мне было очень трудно с этим смириться, но я должен сделать то, что лучше для следующего сезона и дальнейшей карьеры. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы восстановить силы, перезагрузиться и начать год готовым на 100% и здоровым.

Это был невероятно тяжелый год, но я с нетерпением жду полноценного и успешного сезона-2024.

Я буду на связи с капитаном в Кубке Дэвиса и готов оказать любую поддержку сборной Италии в финале.

Ваша поддержка помогала и продолжает помогать мне в очень трудные времена – спасибо большое. Я это очень ценю ❤️🙏», – написал .

Итальянец не выступает с тех пор, как подвернул ногу на US Open.

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