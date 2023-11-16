Новак Джокович: «Синнер уже вышел в полуфинал, и для него это большое облегчение. Но, зная его, я думаю, что он постарается выиграть каждый матч»

Новак Джокович ответил, чего ожидает от матча Янника Синнера с Хольгером Руне.

В вопросе прозвучало, что «эти дети гонятся» за ним.

– Думаю, некрасиво называть их детьми, потому что они не дети. Им больше 18, так что официально они уже не дети.

Поколение Алькараса, Руне и Синнера очень сильное. Возможно, именно эти три игрока будут вести за собой этот спорт не только в будущем, но и в настоящем, потому что все они на вершине игры.

Конечно, от молодых игроков ждут, что они будут голодны, мотивированы и будут постоянно искать способы прибавлять, становиться сильнее, быстрее, лучше, чтобы побеждать лучших теннисистов в мире и завоевывать крупнейшие трофеи.

Какой битвы ждать сегодня? Не знаю. Я не знаю, о чем думает Янник. Понятно, что он уже вышел в полуфинал, и для него это большое облегчение. Зная его, я думаю, что он постарается выиграть каждый матч, в котором участвует. Он прекрасно играет. С другой стороны, Руне тоже.

Будет интересный матч, потому что они примерно из одного поколения. Да, они принципиальные соперники. Думаю, это одно из противостояний, за которыми мы будем наблюдать в будущем. Я уверен, что они не хотят проигрывать друг другу ни на каком турнире, тем более на таком крупном.

Посмотрим, что получится.

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