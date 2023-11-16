Новак Джокович: «Синнер уже вышел в полуфинал, и для него это большое облегчение. Но, зная его, я думаю, что он постарается выиграть каждый матч»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Новак Джокович ответил, чего ожидает от матча Янника Синнера с Хольгером Руне.

В вопросе прозвучало, что «эти дети гонятся» за ним.

– Думаю, некрасиво называть их детьми, потому что они не дети. Им больше 18, так что официально они уже не дети.

Поколение Алькараса, Руне и Синнера очень сильное. Возможно, именно эти три игрока будут вести за собой этот спорт не только в будущем, но и в настоящем, потому что все они на вершине игры.

Конечно, от молодых игроков ждут, что они будут голодны, мотивированы и будут постоянно искать способы прибавлять, становиться сильнее, быстрее, лучше, чтобы побеждать лучших теннисистов в мире и завоевывать крупнейшие трофеи.

Какой битвы ждать сегодня? Не знаю. Я не знаю, о чем думает Янник. Понятно, что он уже вышел в полуфинал, и для него это большое облегчение. Зная его, я думаю, что он постарается выиграть каждый матч, в котором участвует. Он прекрасно играет. С другой стороны, Руне тоже.

Будет интересный матч, потому что они примерно из одного поколения. Да, они принципиальные соперники. Думаю, это одно из противостояний, за которыми мы будем наблюдать в будущем. Я уверен, что они не хотят проигрывать друг другу ни на каком турнире, тем более на таком крупном.

Посмотрим, что получится.

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14 комментариев

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Тёма Тёма
Синнер, конечно, в сумасшедшей форме. Но и Руне не подарок. Джок реально может вылететь. Хотя, сезон, как бы турнир не сложился, удался. Великий, чё тут ещё скажешь?
+10
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+8
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mr_ h2o
Вот была бы красота если бы считали, при равенстве у трех игроков побед, разницу всего между ними. Янник выиграл он первый Джок второй. Руне выиграл 2-0 он первый Джок второй. Руне выиграл 2-1 считаем геймы между тремя. Матч вышел бы намного более интересным
+4
-1
+3
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costa0545
Молодец, очень хорошо сказал, посмотрим действительно так и будет и эти троица будут кошмарить весь тур, но думаю, что это будет ещё не скоро, так как Джокович, хоть остался один из биг три, он им не даст это сделать, вот в этом я точно уверен)))
+3
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S.Graf
Батя Тура сынкам: не балуйте, Я за вами наблюдаю. Мне сверху видно всё.
прикольно))))

#No1е400
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Ан Кот
Новак очень доброжелателен к молодым АТР-тура но еще покажет им всем кто здесь Главный в Австралии даже если Синя сольется сегодня
+1
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Duck Nightingale
Ну это вы уж сами там между собой договоритесь о суммее
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mr_ h2o
Ответ mrs Bennet
Как считаются геймы? Тем более Руне сыграл не полный матч с Циципасом.
Геймы между теми, у кого по 2 победы!! Матч с Цыпой не учитываем
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mrs Bennet
Ответ mr_ h2o
Я знаю как тупо тут считают. Изначально написал, круто было бы, если считали вот так!
Насчет тупости правил согласна. Я вас не правильно изначально поняла))
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Eugenie Nation
Срджан уже везет фуру сливовицы в южный тироль
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Генадий Адамов
Синнер уступает в личке Руне0:2, он уступал Алькарасу, исправил ситуацию, с Даней тоже выправляет ситуацию, с Ноле тоже первая Победа, так что по логике должен выиграть, но с другой стороны, если Руне упрется рогом и матч начнёт затягиваться, то смысл тратить нервную и физическую энергию, так что будем посмотреть, осталось пол часа до просмотра, всем Удачи , кстати в следующем году, думаю, ещё и Шелтон, Фис, заявят в полный голос, наш Осьминог ещё всем даст жару
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mrs Bennet
Ответ mr_ h2o
Вот была бы красота если бы считали, при равенстве у трех игроков побед, разницу всего между ними. Янник выиграл он первый Джок второй. Руне выиграл 2-0 он первый Джок второй. Руне выиграл 2-1 считаем геймы между тремя. Матч вышел бы намного более интересным
Как считаются геймы? Тем более Руне сыграл не полный матч с Циципасом.
+1
-1
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mr_ h2o
Ответ mrs Bennet
В теннисе не так подсчитывается. Если Руне выиграет у Синнера(не важно в скольких сетах), он выходит в п/ф.
Я знаю как тупо тут считают. Изначально написал, круто было бы, если считали вот так!
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mr_ h2o
Ответ mrs Bennet
Насчет тупости правил согласна. Я вас не правильно изначально поняла))
Бывает))
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