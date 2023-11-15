Синнер о победе над Джоковичем: «Обыграл первую ракетку мира, чемпиона 24 «Больших шлемов» – это топ-топ»
Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на итоговом турнире.
Он выиграл 7:5, 6:7(5), 7:6(2).
«Это все часть процесса. Я чувствую, что я увереннее в определенные моменты матча. И мне нужно научиться некоторыми вещам. Мне нужно было играть смело в определенные моменты.
Мы оба здорово подавали, розыгрышей было мало – но когда она завязывались, мы оба играли здорово. Матч прошел на очень высоком уровне.
Для меня это очень важная победа. Я обыграл первую ракетку мира, чемпиона 24 «Больших шлемов» – это топ-топ».
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