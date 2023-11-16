Джокович о том, что Синнер и Руне определят, выйдет ли он из группы: «Прямо сейчас хочу обнять детей. Вечером, наверное, просто послежу за счетом»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Янник Синнер Теннис

Новак Джокович поделился эмоциями после третьего матча в группе на итоговом.

Он обыграл Хуберта Хуркача в трех сетах, поэтому только после матча Янника Синнера с Хольгером Руне станет известно, выйдет ли серб в полуфинал. Ему нужна победа Синнера.

– Вчера Зверев сказал, что в пятничном матче он будет главным болельщиком Медведева, потому что тот может ему помочь. А что скажете вы? Будете сегодня главным болельщиком Янника?

– Нет, я не буду его болельщиком. Если он выиграет, я пройду дальше. Если нет, я все равно закончу сезон с победой и буду ждать Кубка Дэвиса.

Вот и все, что я сейчас чувствую.

– Что чувствует большой чемпион, когда выход в полуфинал от него не зависит?

– Я был нацелен на победу в матче, и я ее одержал. Исход вечернего матча от меня не зависит, так что... На этом все. Я правда об этом не думаю. Прямо сейчас я думаю только о том, что хочу обнять детей.

– Будете смотреть сегодня вечером, или хорошенько поужинаете, или...

– Не знаю. Сейчас дети для меня на первом месте. Я займусь восстановлением, проведу время с ними, возможно, схожу на ужин. Наверное, не буду смотреть матч. Просто послежу за счетом.

– Когда вы говорите, что проведете время с детьми, что вы имеете в виду? Вы читаете им вслух? Играете с ними?

– Все зависит от ситуации. Мне нравится побольше гулять с ними на свежем воздухе. Сейчас, конечно, прохладно. Опять же, все зависит от ситуации.

Конечно, сейчас уже довольно поздно, поэтому, наверное, мы пойдем в бассейн, если будет возможность. Мы играем в разные игры. Мы обнимаемся (улыбается). Я не видел их какое-то время. Всегда приятно, когда они рядом.

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16 комментариев

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Кот под ногами майора
Обнять детей? Хольгера и Янника что ли?)))
+22
-3
+19
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Scratch_wzp
Конечно, нафиг нервы тратить за просмотром.
+13
-1
+12
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Lanapiano
Новак, конечно, молодец, что не будет за Синнера болеть и вечерний матч смотреть, нервничать. От него уже ничего не зависит, а задача минимум на турнир выполнена.
Отдохнуть тоже неплохо, Кубок Дэвиса впереди.
+8
0
+8
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Кот под ногами майора
Ответ Генадий Адамов
Прекрасный семьянин, Мирка красавица, а какая преданная и энергичная болельщица его, детки чудо да и сам Красавчег!!!
У Федерера хорошая семья, да. У Джоковича тоже
+10
-2
+8
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Tarkovski
Ответ Генадий Адамов
Прекрасный семьянин, Мирка красавица, а какая преданная и энергичная болельщица его, детки чудо да и сам Красавчег!!!
Мирка болельщица Джоковича?) Роджер тут бы поперхнулся чаем
+8
0
+8
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Dmitry Grinin
Ответ Генадий Адамов
Прекрасный семьянин, Мирка красавица, а какая преданная и энергичная болельщица его, детки чудо да и сам Красавчег!!!
Геннадий вы попутали 🤣
+7
0
+7
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Берни Парент
Здоровья Джоковичу желаю, чтобы без травм вошёл в следующий сезон. Повторюсь, Новак нужен теннису. Он легендарный игрок. Конечно, хочется чтобы Джокович вышел в полуфинал.
+4
0
+4
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Генадий Адамов
Ответ Кот под ногами майора
Слишком скрытный, чтоб судить)
Зато наш Данька молодец и дочь милашка в отца, Дарья скромная, кум добряк, у него всё ништяк
+3
0
+3
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Генадий Адамов
Прекрасный семьянин, Мирка красавица, а какая преданная и энергичная болельщица его, детки чудо да и сам Красавчег!!!
+7
-6
+1
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Артур Беляев
Ответ Генадий Адамов
Прекрасный семьянин, Мирка красавица, а какая преданная и энергичная болельщица его, детки чудо да и сам Красавчег!!!
Ты чё дядь? Какая Мирка у Джоковича
+1
0
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Генадий Адамов
Ответ Dmitry Grinin
Геннадий вы попутали 🤣
да извиняюсь Елена кажется
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Кот под ногами майора
Ответ Генадий Адамов
А у Надаля?
Слишком скрытный, чтоб судить)
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Генадий Адамов
Ответ Кот под ногами майора
У Федерера хорошая семья, да. У Джоковича тоже
А у Надаля?
+1
-1
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Yury Sin
Ответ Кот под ногами майора
У Федерера хорошая семья, да. У Джоковича тоже
Комментарий удален пользователем
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mrs Bennet
Ответ Генадий Адамов
Зато наш Данька молодец и дочь милашка в отца, Дарья скромная, кум добряк, у него всё ништяк
И Зверев за него в следующем матче будет болеть-жизнь удалась)))
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Генадий Адамов
Ответ Tarkovski
Мирка болельщица Джоковича?) Роджер тут бы поперхнулся чаем
😇😂🤣🤣🤣сам ржу над своей ошибкой
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