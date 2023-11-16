Джокович о том, что Синнер и Руне определят, выйдет ли он из группы: «Прямо сейчас хочу обнять детей. Вечером, наверное, просто послежу за счетом»

Новак Джокович поделился эмоциями после третьего матча в группе на итоговом.

Он обыграл Хуберта Хуркача в трех сетах, поэтому только после матча с Хольгером Руне станет известно, выйдет ли серб в полуфинал. Ему нужна победа Синнера.

– Вчера Зверев сказал, что в пятничном матче он будет главным болельщиком Медведева, потому что тот может ему помочь. А что скажете вы? Будете сегодня главным болельщиком Янника?

– Нет, я не буду его болельщиком. Если он выиграет, я пройду дальше. Если нет, я все равно закончу сезон с победой и буду ждать Кубка Дэвиса.

Вот и все, что я сейчас чувствую.

– Что чувствует большой чемпион, когда выход в полуфинал от него не зависит?

– Я был нацелен на победу в матче, и я ее одержал. Исход вечернего матча от меня не зависит, так что... На этом все. Я правда об этом не думаю. Прямо сейчас я думаю только о том, что хочу обнять детей.

– Будете смотреть сегодня вечером, или хорошенько поужинаете, или...

– Не знаю. Сейчас дети для меня на первом месте. Я займусь восстановлением, проведу время с ними, возможно, схожу на ужин. Наверное, не буду смотреть матч. Просто послежу за счетом.

– Когда вы говорите, что проведете время с детьми, что вы имеете в виду? Вы читаете им вслух? Играете с ними?

– Все зависит от ситуации. Мне нравится побольше гулять с ними на свежем воздухе. Сейчас, конечно, прохладно. Опять же, все зависит от ситуации.

Конечно, сейчас уже довольно поздно, поэтому, наверное, мы пойдем в бассейн, если будет возможность. Мы играем в разные игры. Мы обнимаемся (улыбается). Я не видел их какое-то время. Всегда приятно, когда они рядом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе