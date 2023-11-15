Синнер после победы над Джоковичем: «Всегда говорю, что в 22 года можно только прибавлять и учиться»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал, как изменился к матчу с Новаком Джоковичем на итоговом.

После трех поражений от серба он впервые его обыграл – 7:5, 6:7(5), 7:6(2).

«Я всегда говорю, что в 22 года можно только прибавлять и учиться. В этом году мы наладили хороший процесс, потому что мы много тренировались во время турниров. Несколько турниров пропустили, чтобы потренироваться, прибавить в физике. Это помогло мне подойти к концовке сезона свежим – и физически, и психологически. Я готов играть. Хотя и понимаю, что после этого турнира и Кубка Дэвиса сезон окончен.

Все это часть процесса. После «Уимблдона» я сказал, что чувствовал, что был ближе к победе, чем в прошлом году – хотя и проиграл в трех сетах. В прошлом году проиграл в пяти, но чувствовал, что в этом году был ближе.

Сегодня я тоже мог легко проиграть в двух сетах. В спорте никогда не знаешь. Но я был уверен, что постараюсь провести хороший матч – и у меня в итоге получилось».

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