Джокович о поражении от Синнера: «Он заслужил победу, потому что в важные моменты я был недостаточно агрессивным и решительным»

Новак Джокович прокомментировал поражение от Янника Синнера на итоговом турнире.

Во втором туре группового этапа серб уступил 5:7, 7:6(5), 6:7(2). Это его первое поражение за 20 матчей.

«До этого мы последний раз играли в полуфинале «Уимблдона». Я победил в трех сетах, но матч был очень напряженным – в каждой партии все решали несколько очков.

По игре он был не хуже, чем сегодня. Может быть, подавал сегодня лучше. Но главная разница в том, что в важные моменты он атаковал, был смелее.

Он заслужил победу, потому что в важные моменты я был недостаточно агрессивным и решительным. Давал ему возможность захватить контроль над розыгрышами. Например, третий сет, 5:5, 15:30. У него вторая подача, я был в розыгрыше и должен был атаковать, но не стал. А он это сделал.

Нужно его поздравить. Он провел фантастический матч. У сетки я ему так и сказал. В самые важные моменты он показывал максимум и безусловно заслужил победу».

У-ла-ла, Янник Синнер! Обыграл Джоковича и прервал его серию из 19 побед

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