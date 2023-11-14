Даниил Медведев: «После завершения карьеры попробую разные занятия, чтобы понять, что мне нравится. Например, стать гонщиком-любителем»

Даниил Медведев ответил, чем хотел бы заняться после теннисной карьеры.

«Не знаю. После завершения карьеры мне предстоит многое попробовать, чтобы понять, что мне нравится, потому что я хочу заниматься тем, что мне нравится.

Я мог бы попробовать себя в роли комментатора. Не знаю, понравится мне или нет. Если нет, я скажу: «Ладно, не буду этим заниматься». То же и с тренерством. Я не знаю, смогу ли стать хорошим тренером, но хотел бы когда-нибудь попробовать.

Но что я точно попробую сделать, зависит от того, как сложится жизнь, но я попробую стать гонщиком-любителем. Это моя мечта. Конечно, я не смогу стать профессионалом. Но, например, есть Ferrari Challenge, когда ты платишь и целый год участвуешь в гонках на лучших трассах мира, мы с друзьями планируем попробовать».

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