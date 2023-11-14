Даниил Медведев: «После завершения карьеры попробую разные занятия, чтобы понять, что мне нравится. Например, стать гонщиком-любителем»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев ответил, чем хотел бы заняться после теннисной карьеры.

«Не знаю. После завершения карьеры мне предстоит многое попробовать, чтобы понять, что мне нравится, потому что я хочу заниматься тем, что мне нравится.

Я мог бы попробовать себя в роли комментатора. Не знаю, понравится мне или нет. Если нет, я скажу: «Ладно, не буду этим заниматься». То же и с тренерством. Я не знаю, смогу ли стать хорошим тренером, но хотел бы когда-нибудь попробовать.

Но что я точно попробую сделать, зависит от того, как сложится жизнь, но я попробую стать гонщиком-любителем. Это моя мечта. Конечно, я не смогу стать профессионалом. Но, например, есть Ferrari Challenge, когда ты платишь и целый год участвуешь в гонках на лучших трассах мира, мы с друзьями планируем попробовать».

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7 комментариев

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Кот под ногами майора
Интересно, кто эти друзья? Квят?
+4
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Генадий Адамов
Даня, да ты ещё и рисковый парень, теперь понимаю, когда рискуешь на второй подаче, а так желаю тебе и твоей семье большой по жизни Удачи
+7
-4
+3
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Drob003
А Даня точно влезет в боллид с его ростом? 🤨
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sashati
Ответ Генадий Адамов
Даня, да ты ещё и рисковый парень, теперь понимаю, когда рискуешь на второй подаче, а так желаю тебе и твоей семье большой по жизни Удачи
Есть такой гонщик Шумахер, попробовавший любительский экстрим..
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Евгений Фабиянчук
Ответ sashati
Есть такой гонщик Шумахер, попробовавший любительский экстрим..
ну, к слову, Шуми много лет всяким экстримом баловался, не только лыжами
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Андрей Никитин99
Ответ Кот под ногами майора
Интересно, кто эти друзья? Квят?
Да они с Квятом близкие друзья
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sasha68
Ответ Drob003
А Даня точно влезет в боллид с его ростом? 🤨
А он в гонках на верблюдах будет выступать.
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