Даниил Медведев: «Сейчас у Алькараса нет уверенности, которая была на протяжении всего года. Но такое случалось даже с Новаком, когда он был моложе»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Александр Зверев Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев не удивлен победой Александра Зверева над Карлосом Алькарасом.

– Вас удивила победа Саши над Карлосом?

– Если бы меня спросили два-три месяца назад, то, конечно, удивила бы. Теннис – это очень, очень непростой спорт. На данный момент по каким-то причинам Карлос играет чуть медленнее. У него нет той уверенности, которая была на протяжении всего года. Такое может случиться с каждым. Такое случалось даже с Новаком, когда он был моложе. Вопрос в том, как быстро он восстановится. Произойдет ли это на этом турнире или в следующем году.

Когда он проиграл второй сет, они показали скорость ударов с отскока. Саша был километров на 10 выше Карлоса. Это очень удивило.

В целом, когда я смотрел матч, в самом начале было ощущение, что Карлос играет не лучшим образом. И Саша тоже. Так что я вообще не удивлен.

В итоге получилась отличная борьба и отличный матч. Никаких сюрпризов. Саша тоже умеет хорошо играть, хорошо подавать. Будет интересно сыграть с ним 18-й раз.

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1 комментарий

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dedpihto59
Сашу надо тоже нахлобучивать✊‼️
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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