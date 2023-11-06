Швентек о том, как справляется с давлением: «Для меня это естественно. У меня не было другой жизни»

Ига Швентек ответила, как справляется с грузом ответственности и ожиданий.

– Как вы справляетесь со статусом топ-теннисистки последние несколько лет? Как вам это удается в 22 года?

– Я не могу вам сказать, потому что для меня это естественно. У меня не было другой жизни. Я просто реализовываю свои цели и желания. Я всегда стараюсь об этом помнить. Конечно, это нелегко. Я как бы постоянно нахожусь под давлением.

В целом я просто рада, что нахожусь на этом этапе своей жизни. Никогда не думала, что смогу достичь такого успеха. Стараюсь быть за это благодарной. Неважно, что мне сейчас 22. Иногда я чувствую себя намного старше своих лет, но стараюсь не думать об этом слишком часто.

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