Швентек повторила рекорд по количеству геймов, проигранных на пути к финалу итогового

Теги Жюстин Энен WTA WTA Finals Ига Швентек Теннис

Ига Швентек обыграла Арину Соболенко в полуфинале итогового турнира WTA – 6:3, 6:2. Это ее 10-я победа подряд.

Полька по ходу турнира проиграла всего 19 геймов – 14 на групповом этапе и 5 в полуфинале. Она повторила рекорд Жюстин Энен по количеству проигранных геймов на пути к финалу итогового, установленный в 2007 (учитывается только период после 2003-го, когда был введен групповой этап).

В финале-2007 Энен в трех сетах победила Марию Шарапову. Швентек за титул поборется с Джессикой Пегулой.

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