Швентек о финале итогового: «Я знаю, что будет нелегко. У нас с Пегулой была хорошая битва в Монреале»

Ига Швентек поделилась ожиданиями от финала итогового против Джессики Пегулы.

«Джесси – отличный игрок. Она абсолютно заслуживает быть в финале любого турнира. Я знаю, что будет нелегко. У нас была хорошая битва в Монреале. Есть о чем подумать.

Завтра я просто сосредоточусь на себе. Она действительно крепкая соперница и психологически может справиться с чем угодно. Я постараюсь сделать все возможное и выложусь на 100%. Это все, что я могу сделать».

Соболенко хотела сыграть со Швентек и узнать, кто №1 в мире. Итог – взяла 5 геймов

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