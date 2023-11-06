Швентек впервые обыграла первую ракетку мира и повторила личный рекорд по победам за сезон

в полуфинале итогового турнира обыграла – 6:3, 6:2.

Для польки это первая в карьере победа над действующей первой ракеткой мира. До этого матча она всего дважды встречалась с №1 в мире – с в 2021-м и январе 2022-го.

Вскоре после последнего матча с Барти Швентек сама возглавила рейтинг и держалась на этой позиции до сентября-2023.

В целом баланс Швентек против топ-10 теперь составляет 32:14 за карьеру и 12:6 в этом сезоне.

Кроме того, она выиграла 67-й матч в этом сезоне – столько же побед у нее было в прошлом году.

В финале итогового Швентек поборется с .

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