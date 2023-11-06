Швентек впервые обыграла первую ракетку мира и повторила личный рекорд по победам за сезон
Ига Швентек в полуфинале итогового турнира WTA обыграла Арину Соболенко – 6:3, 6:2.
Для польки это первая в карьере победа над действующей первой ракеткой мира. До этого матча она всего дважды встречалась с №1 в мире – с Эшли Барти в 2021-м и январе 2022-го.
Вскоре после последнего матча с Барти Швентек сама возглавила рейтинг и держалась на этой позиции до сентября-2023.
В целом баланс Швентек против топ-10 теперь составляет 32:14 за карьеру и 12:6 в этом сезоне.
Кроме того, она выиграла 67-й матч в этом сезоне – столько же побед у нее было в прошлом году.
В финале итогового Швентек поборется с Джессикой Пегулой.
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