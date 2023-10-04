Синнер впервые победил Медведева и взял третий титул в сезоне

Теги ATP China Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в финале турнира в Пекине – 7:6(2), 7:6(2).

Синнер впервые в карьере победил Медведева – ранее он проиграл ему все шесть матчей.

Теперь баланс Синнера в финалах составляет 9:3. В этом сезоне он выиграл третий титул.

Победа над Медведевым стала для него 15-й в матчах против топ-10. Теперь его баланс – 15:26. В Пекине он второй раз в карьере и сезоне прошел двух игроков десятки на одном турнире (ранее сделал это в Майами).

В обновленном рейтинге Синнер станет четвертой ракеткой мира.

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28 комментариев

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Eugenie Nation
Пройти связку Алькарас/Данечка - более чем заслуженный титул
+19
-2
+17
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Tarkovski
Недооценил Даня Синнера, личка расслабила, не готов был к монструозной игре итальянца
+10
-5
+5
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Daniel
Синнер играл очень сильно. Очень мало ошибался в сравнении с прошлыми матчами. И у Медведева больше невынужденных ошибок - это решило

И если честно, чуть-чуть пугает бэкхенд Медведева - 2 виннера на 12 анфорсов. Раньше именно бэкхэнд был его главным оружием
+6
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+4
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igor nn
Без ошибок на своей подаче играл вот и результат..Видно что сил и мотивации у итальянца много к концу сезона..Алькарас и Медведев зарубались в финалах крупных туриков . Оба из себя прям вытаскивают игру..
+4
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Hardy
когда-то это должно было случиться, да и заслужил он)
+3
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инок
Просто великолепно играл Синнер, а на тай-брейках у Даниила просто не было шансов. Что ж, надеемся на ответку в дальнейшем.
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Kironbet
Ответ Никита Волк
Лица фанатов Медведева, которые вчера топили за Синнера, которого никогда не любили, представили? Про расписание не поныть, про неудобного соперника (личка 6:0 была) не поныть, остается только ныть, что НИКАДА ОН ТАК НЕ ИГРАЛ
:DDD Это точно.
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Чэзг
Абсолютно по делу Синнер выиграл. Вел игру, был заряжен на победу постоянно.
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Darren&K
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Сергей Чугунников
Рыжий молодец, убрал 2 и 3ю ракетку мира. Все по делу.
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инок
Синнера с победой! Классно играл Янник и был очень настроен размочить счет в личных встречах с Даней.
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МОН66
все по делу, яник был сильнее сегодня даже в длинных розыгрышах!
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Omniscius
Ну хоть как-то размочил, теперь 2:19 против топов (кроме Алькараса и Рублева) за три сезона. Учитывая, что Зверева обыгрывал, правда очень давно, Руне с такой формой и посевом пока просто не дойдет, остается Джоковича добавить в коллекцию, а Рафу в следующем году выцепить постараться.
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Typizza
Ян на озверине два матча выдал.
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Андрей
Ответ Daniel
Синнер играл очень сильно. Очень мало ошибался в сравнении с прошлыми матчами. И у Медведева больше невынужденных ошибок - это решило И если честно, чуть-чуть пугает бэкхенд Медведева - 2 виннера на 12 анфорсов. Раньше именно бэкхэнд был его главным оружием
На турнире отлично работал, да и на ЮС тоже. Не хватило чуть сил и концентрации после такой сетки. Ничего страшного
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Alexander2022
Ответ Fomin525
Давно заметил, как только спортс пишет про фантастическую игру Медведева, тот сразу проигрывает
В проигрыше Меда виноваты только двое - сам Медведев и Синнер, игравший лучше. А не спортс
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Alexander2022
Ответ Великий Алонсо
Я же сказал лёгкая победа Синнера на классе, меня все минусили. Молодец Янник!.
На каком классе?)
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svitolga@bk.ru
Ответ Darren&K
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Ну зачем уж вот так то☹️
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