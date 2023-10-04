Синнер впервые победил Медведева и взял третий титул в сезоне

Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в финале турнира в Пекине – 7:6(2), 7:6(2).

Синнер впервые в карьере победил Медведева – ранее он проиграл ему все шесть матчей.

Теперь баланс Синнера в финалах составляет 9:3. В этом сезоне он выиграл третий титул.

Победа над Медведевым стала для него 15-й в матчах против топ-10. Теперь его баланс – 15:26. В Пекине он второй раз в карьере и сезоне прошел двух игроков десятки на одном турнире (ранее сделал это в Майами).

В обновленном рейтинге Синнер станет четвертой ракеткой мира.

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