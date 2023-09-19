Председатель Кубка Дэвиса про недовольство Вавринки пустыми трибунами: «Мы всегда рады обратной связи, но жаль, что она получилась такой публичной»

Председатель комитета Кубка Дэвиса Марк Вудфорд выразил сожаление об ажиотаже, который вызвало замечание Стэна Вавринки про пустые трибуны турнира на прошлой неделе.

«Стэн произвел фурор своей съемкой трибун. Мы всегда рады обратной связи, но жаль, что она получилась такой публичной. На мой взгляд, Стэн просто поделился своим опытом как игрок. И как игрок он имеет право быть расстроенным и это выразить».

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