Председатель Кубка Дэвиса про недовольство Вавринки пустыми трибунами: «Мы всегда рады обратной связи, но жаль, что она получилась такой публичной»

Теги Кубок Дэвиса Стэн Вавринка Марк Вудфорд соцсети Теннис

Председатель комитета Кубка Дэвиса Марк Вудфорд выразил сожаление об ажиотаже, который вызвало замечание Стэна Вавринки про пустые трибуны турнира на прошлой неделе.

«Стэн произвел фурор своей съемкой трибун. Мы всегда рады обратной связи, но жаль, что она получилась такой публичной. На мой взгляд, Стэн просто поделился своим опытом как игрок. И как игрок он имеет право быть расстроенным и это выразить».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий