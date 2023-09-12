Пике отреагировал на критику низкой посещаемости Кубка Дэвиса. Вавринка ответил: «По крайней мере, появился повод посмеяться»

Теги Жерар Пике Кубок Дэвиса Стэн Вавринка ITF Теннис

Жерар Пике отреагировал на критику посещаемости группового этапа Кубка Дэвиса от Стэна Вавринки. Сегодня Швейцария играла против Франции в Манчестере, и Вавринка выложил видео с почти пустыми трибунами.

«Вот прошлогодняя посещаемость на групповом этапе. Можешь сравнить сам, Стэн. Мы больше не организуем этот турнир. Спрашивай у ITF...» – написал испанец и приложил скриншот посещаемости в 2022-м. Тогда групповой этап в четырех городах посетили 113 268 человек.

Вавринка ответил: «После неудачного дня на корте у меня, по крайней мере, появился повод посмеяться! Было бы здорово разобраться, почему 25-летний контракт разорвали через пять лет, если в прошлом году был такой успех...»

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3 комментария

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Pelerin
Пике обделался и даже не сильно парится, что угробил замечательный турнир сборных. У Кубка Дэвиса были проблемы, но они и рядом не стояли с такой проблемой, как Пике-организатор (
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+4
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as009595@icloud.com
Ответ Pelerin
Пике обделался и даже не сильно парится, что угробил замечательный турнир сборных. У Кубка Дэвиса были проблемы, но они и рядом не стояли с такой проблемой, как Пике-организатор (
Ну Пике привлек чужие деньги))) получил свою долю, а дальше ему хоть что, изначально было видно что у них нереальный план экономического роста
+2
-2
0
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