Пике отреагировал на критику низкой посещаемости Кубка Дэвиса. Вавринка ответил: «По крайней мере, появился повод посмеяться»
Жерар Пике отреагировал на критику посещаемости группового этапа Кубка Дэвиса от Стэна Вавринки. Сегодня Швейцария играла против Франции в Манчестере, и Вавринка выложил видео с почти пустыми трибунами.
«Вот прошлогодняя посещаемость на групповом этапе. Можешь сравнить сам, Стэн. Мы больше не организуем этот турнир. Спрашивай у ITF...» – написал испанец и приложил скриншот посещаемости в 2022-м. Тогда групповой этап в четырех городах посетили 113 268 человек.
Вавринка ответил: «После неудачного дня на корте у меня, по крайней мере, появился повод посмеяться! Было бы здорово разобраться, почему 25-летний контракт разорвали через пять лет, если в прошлом году был такой успех...»
3 комментария