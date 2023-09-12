Пике отреагировал на критику низкой посещаемости Кубка Дэвиса. Вавринка ответил: «По крайней мере, появился повод посмеяться»

Жерар Пике отреагировал на критику посещаемости группового этапа Кубка Дэвиса от . Сегодня Швейцария играла против Франции в Манчестере, и Вавринка выложил видео с почти пустыми трибунами.

«Вот прошлогодняя посещаемость на групповом этапе. Можешь сравнить сам, Стэн. Мы больше не организуем этот турнир. Спрашивай у ...» – написал испанец и приложил скриншот посещаемости в 2022-м. Тогда групповой этап в четырех городах посетили 113 268 человек.

Вавринка ответил: «После неудачного дня на корте у меня, по крайней мере, появился повод посмеяться! Было бы здорово разобраться, почему 25-летний контракт разорвали через пять лет, если в прошлом году был такой успех...»

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