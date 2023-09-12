Стэн Вавринка пожаловался на посещаемость группового этапа Кубка Дэвиса.

«Спасибо, Пике и ITF 🤬🤦🏻‍♂️! Франция против Швейцарии на Кубке Дэвиса в Манчестере, лол», – написал трехкратный чемпион «Больших шлемов» и выложил видео с трибунами.

Журналист Times Стюарт Фрейзер прокомментировал: «Ожидается, что на матчах с участием сборной Великобритании будет больше зрителей (на воскресенье продано 13 тысяч билетов), но в остальные дни явно будут проблемы. Заявление президента ITF Дэвид Хаггерти в 2018 году о том, что на новом Кубке Дэвиса будет «атмосфера футбольного чемпионата мира», всегда было призрачным».

Вавринка ответил: «Атмосфера футбольного чемпионата мира». Почему он до сих пор определяет будущее Кубка Дэвиса после такого провала?»

В январе ITF и компания Пике Kosmos разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса. В этом году Kosmos организует турнир последний раз.

Напомним, именно в рамках сотрудничества с Kosmos ITF изменила формат проведения турнира.

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