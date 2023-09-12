Вавринка пожаловался на посещаемость группового этапа Кубка Дэвиса: «Спасибо, Пике и ITF 🤬🤦🏻‍♂️»

Теги Жерар Пике Кубок Дэвиса ATP Стэн Вавринка ITF Теннис

Стэн Вавринка пожаловался на посещаемость группового этапа Кубка Дэвиса.

«Спасибо, Пике и ITF 🤬🤦🏻‍♂️! Франция против Швейцарии на Кубке Дэвиса в Манчестере, лол», – написал трехкратный чемпион «Больших шлемов» и выложил видео с трибунами.

Журналист Times Стюарт Фрейзер прокомментировал: «Ожидается, что на матчах с участием сборной Великобритании будет больше зрителей (на воскресенье продано 13 тысяч билетов), но в остальные дни явно будут проблемы. Заявление президента ITF Дэвид Хаггерти в 2018 году о том, что на новом Кубке Дэвиса будет «атмосфера футбольного чемпионата мира», всегда было призрачным».

Вавринка ответил: «Атмосфера футбольного чемпионата мира». Почему он до сих пор определяет будущее Кубка Дэвиса после такого провала?»

В январе ITF и компания Пике Kosmos разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса. В этом году Kosmos организует турнир последний раз.

Напомним, именно в рамках сотрудничества с Kosmos ITF изменила формат проведения турнира.

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14 комментариев

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mrJerico
там Халеп дискву влепили за допинг до 2026г.)
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Йенс Мустерманн
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Ответ sedric
Смотри как я это вижу. Давно на ветке эту идею продвигаю. Берем топ 32 и у мужчин и у женщин. Проводим жребий. Из жребия делаем шоу, как в футболе. Т.е. приглашаем всех теннисистов туда. И дальше, условно, Карлос Алькарас-Дарья Касаткина. И реакция обоих) Дальше турнир. Шикарно же))
Лучше тогда №1 играет в паре с №32, №2 с №31, №3 c №30 и т.д. А то опять все сливки игрокам десятки.
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sedric
Ответ Syndycate
Уже есть же похожий турнир, в начале года проводится
Там тоже делятся по принципу флага. А я хочу уйти от флажкового принципа, и поделить чисто по жребию. Чтобы спортсмены разных стран выступали вместе в миксте.
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sedric
Ответ Stas Salesov
Нужен апгрейд Лейвер Капа, добавить женщин и готово)
Смотри как я это вижу. Давно на ветке эту идею продвигаю. Берем топ 32 и у мужчин и у женщин. Проводим жребий. Из жребия делаем шоу, как в футболе. Т.е. приглашаем всех теннисистов туда. И дальше, условно, Карлос Алькарас-Дарья Касаткина. И реакция обоих) Дальше турнир. Шикарно же))
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sedric
Да это дико устаревший, никому не нужный турнир. Никогда не понимал смысла этого турнира в полностью индивидуальном виде спорта, где еще и постоянно нарушалась культура теннисного боления, когда на трибунах собирались куча всякого б##ла, поболеть за флажок. Надеюсь, что если объединение АТП и ВТА таки состоится, то эти два турнира выкинут на свалку истории, а вместо них замутят один нормальный микст, причем где теннисисты и теннисистки будут определяться не по принципу флага, а по принципу жребия.
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Syndycate
А Пике чем виноват, просветите
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Никита Волк
Ответ Мария Ефремова
Лол, а потом они говорят, что мч собирают полные стадионы, а женщины нет
Кто они?) Если что об этом сами женщины теннисистки и говорят, что люди не понимают как круто они играют и не пытаются посмотреть даже, из-за чего людей на трибунах мало)... Какая разница вообще между шлемами с Итоговым, когда на трибунах 2,5 человека, и Кубком Дэвиса, о существовании которого половина болельщиков в индивидуальном спорте даже не знают))...
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Syndycate
Ответ sedric
Там тоже делятся по принципу флага. А я хочу уйти от флажкового принципа, и поделить чисто по жребию. Чтобы спортсмены разных стран выступали вместе в миксте.
А чем тебе миксты на ТБШ не нравятся?)
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Stas Salesov
Ответ sedric
Там тоже делятся по принципу флага. А я хочу уйти от флажкового принципа, и поделить чисто по жребию. Чтобы спортсмены разных стран выступали вместе в миксте.
Нужен апгрейд Лейвер Капа, добавить женщин и готово)
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sedric
Ответ Syndycate
А чем тебе миксты на ТБШ не нравятся?)
Тем, что там одиночники редко появляются)
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sedric
Ответ Йенс Мустерманн
Лучше тогда №1 играет в паре с №32, №2 с №31, №3 c №30 и т.д. А то опять все сливки игрокам десятки.
Тогда мы все заранее будем знать. Вся суть в процедуре жеребьевке, на которой можно делать деньги. Сколько людей смотрят жеребьевки ЛЧ или драфт НБА. Так и здесь. А дальше кому как повезет.
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