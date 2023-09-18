Энди Маррей: «Чтобы Кубок Дэвиса снова стал успешным, нужно изменить формат. Игроки и болельщики любят домашние и выездные матчи»

Теги Энди Маррей Кубок Дэвиса ATP ITF Теннис

Энди Маррей считает, что нужно отказаться от нового формата Кубка Дэвиса.

Сборная Великобритании играла групповой этап в Манчестере. Стэн Вавринка жаловался, что на матчах Франции со Швейцарии в этом городе были почти пустые трибуны.

«Я был членом Совета игроков ATP, когда начинали обсуждать этот формат, и никто в Совете его не поддержал. Мы сказали об этом [президенту ITF] Дэвиду Хаггерти и ITF. Нам ответили, что примут это во внимание, а буквально через два дня объявили, что формат меняется.

Нам повезло, потому что мы проводим все матчи в потрясающей атмосфере с прекрасными зрителями. Обидно, когда Франция и Австралия, одни из крупнейших теннисных держав, которые любят Кубок Дэвиса, играют на пустом стадионе.

Стадион вмещает 10 тысяч зрителей, и когда он пуст, это кажется неправильным. Чтобы турнир снова стал успешным, нужно изменить формат. Все игроки любят домашние и выездные матчи, я ни от кого не слышал, что ему не нравится. Болельщики тоже любят домашние и выездные матчи. Надеюсь, мы найдем способ вернуться к прошлому формату».

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2 комментария

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Alex1104
Так всегда бывает, когда "перемены ради перемен".
Такое впечатление, что нанятые люди начали активно изображать деятельность. А успеха от их "новаций" никто не обещал. мало того - получилось откровенное уг
+4
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goodloser
Маррэй точно знает, что игроки любят выездные матчи? Что же тогда многие топ-игроки отказывались играть Кубок Дэвиса в старом формате?
+1
-1
0
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