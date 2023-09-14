Кириос о словах Саккари о проблемах антидопинговой системы: «Может, игрокам лучше просто перестать принимать сомнительное дерьмо?»

отреагировал на слова об антидопинговой системе.

«Эммм, не совсем так, лол, я гоняю пятисетовые битвы на бананах и кока-коле. И моя статистика в них говорит сама за себя. Может, игрокам лучше просто перестать принимать сомнительное дерьмо 😂. Смотришь в итоге в зеркало и говоришь себе: «Да, я все сделал правильно». Это нетрудно».

Болельщик написал Кириосу: «Какая статистика? Ты выигрывал «Шлем»? Нет. Ты выигрывал «Мастерс»? Ты отбирался на итоговый, взял олимпийскую медаль? Нет. О какой статистике ты говоришь?»

Австралиец ответил: «Думаю, если бы я принимал такие вещества, за которые банят на четыре года, у меня было бы порядка пяти «Шлемов». Картошка».

Саккари о дисквалификации Халеп: «Подход к любой ситуации с любым игроком просто пугает. Дойдет до того, что мы даже не будем пить электролиты»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе