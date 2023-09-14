Кириос о словах Саккари о проблемах антидопинговой системы: «Может, игрокам лучше просто перестать принимать сомнительное дерьмо?»

Теги допинг ATP WTA Sports.ru Симона Халеп Ник Кириос Мария Саккари Теннис

Ник Кириос отреагировал на слова Марии Саккари об антидопинговой системе.

«Эммм, не совсем так, лол, я гоняю пятисетовые битвы на бананах и кока-коле. И моя статистика в них говорит сама за себя. Может, игрокам лучше просто перестать принимать сомнительное дерьмо 😂. Смотришь в итоге в зеркало и говоришь себе: «Да, я все сделал правильно». Это нетрудно».

Болельщик написал Кириосу: «Какая статистика? Ты выигрывал «Шлем»? Нет. Ты выигрывал «Мастерс»? Ты отбирался на итоговый, взял олимпийскую медаль? Нет. О какой статистике ты говоришь?»

Австралиец ответил: «Думаю, если бы я принимал такие вещества, за которые банят на четыре года, у меня было бы порядка пяти «Шлемов». Картошка».

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4 комментария

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Правильно Ник, лучше пивка бахнуть
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Ответ Йенс Мустерманн
Думаю, если бы я принимал такие вещества, за которые банят на четыре года, у меня было бы порядка пяти «Шлемов ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Намёк на Шарапову. Ник классный 👏🏻
А вот если бы он пил то, что пила Серена, то было бы у него 23 шлема минимум)
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Йенс Мустерманн
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Ответ Syndycate
А вот если бы он пил то, что пила Серена, то было бы у него 23 шлема минимум)
А если бы он под рулём машины Гауденци лазил, как акробат, то все 30 ))
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