Стивенс о победе Гауфф на US Open: «Я знаю Коко с шести лет. Очень приятно видеть, что она добилась потрясающих результатов»

Слоун Стивенс высказалась о победе Коко Гауфф на US Open.

19-летняя американка выиграла первый «Большой шлем» в карьере.

«Да, она такая молодая и талантливая. Я знаю ее с шести лет. Мы тренировались в одном клубе у одного и того же тренера. Очень приятно видеть, что она добилась потрясающих результатов. Думаю, все стремятся совершенствоваться, когда видят, что у кого-то дела идут хорошо.

Американский теннис в потрясающем состоянии, особенно женский, но и мужской тоже. Но у женщин борьба идет напряженнее, и это заставляет игроков прибавлять и становиться лучше».

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