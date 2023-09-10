Гауфф после победы на US Open: «Спасибо всем, кто в меня не верил. Вы пытались залить мой огонь водой, но только добавили в него бензина»

Коко Гауфф прокомментировала победу на US Open.

В финале она обыграла Арину Соболенко – 2:6, 6:3, 6:2.

«Это так много для меня значит. У меня небольшой шок. Поражение [в финале] «Ролан Гаррос» [в прошлом году] разбило мне сердце. Но я поняла, что бог проводит тебя через испытания. И это делает этот момент еще слаще».

Гауфф рассказала, насколько для нее важна вера. После матча она молилась.

«Очень важна. Я молюсь не о результатах, а прошу силы, чтобы выкладываться на максимум. Мне в жизни очень повезло. Сейчас у меня нет слов.

Сегодня я знала, что если не выложусь, у меня нет шансов. Арина – невероятная теннисистка. Поздравляю тебя с первой строчкой рейтинга, ты ее заслужила. Я всегда говорю команде, что ты очень приятный человек, а твой боевой дух делают спорт лучше».

После этого Гауфф рассказала, кого хочет поблагодарить.

«Во-первых, спасибо родителям. Сегодня я впервые увидела, как мой папа плачет. Он не хочет, чтобы я это говорила, но его поймали на камеру. Он считает себя таким жестким, но это не так.

Папа привозил меня на этот турнир, я смотрела, как выступают Винус и Серена. Так что сейчас невероятно оказаться на этой сцене.

Огромная благодарность моей команде. Спасибо за все, что вы для меня сделали. Я знаю, что ваша вера в меня не колебалась.

Хочу поблагодарить бабушек и дедушек, братьев. Я звонила брату после матча, но он не ответил. А потом позвонил сам, но мне было нужно идти.

И спасибо всем, кто в меня не верил. Месяц назад я выиграла пятисотник – и люди говорили, что это мой максимум. Две недели назад я выиграла тысячник – и люди говорили, что больше я ничего не выиграю.

И вот я взяла этот кубок.

Те, кто пытался залил мой огонь водой, вы только добавили в него бензина. И теперь я пылаю так ярко».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе