Коко Гауфф: «Знаю все ваши ники, знаю, кто говорит гадости. Мне не терпится сейчас в твиттер зайти»
Коко Гауфф рассказала, как ее мотивирует негатив.
Вчера 19-летняя американка стала чемпионкой US Open.
«Я понимаю, что у людей разные характеры, кому-то нужно просто не читать негативные комментарии. Но я спорщица. Я очень упрямая. Родители в курсе. Если они мне что-то говорят, я все делаю наоборот (улыбается).
Так что еще за 10 минут до финала я читала комментарии, где писали, что я не выиграю (смех). Это меня раззадорило.
После «Уимблдона» многие писали, что я уже прошла пик, мне ничего не светит. А я все вижу. Люди думают, что я не вижу – но я вижу. Я прекрасно знаю теннисный твиттер. Знаю все ваши ники, знаю, кто говорит гадости. Мне не терпится сейчас в твиттер зайти (смех)».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Плюс ты видимо задом читаешь, в первом абзаце говорит, что так она мотивирует себя.
Одним такой способ помогает, другим нет