Коко Гауфф: «Знаю все ваши ники, знаю, кто говорит гадости. Мне не терпится сейчас в твиттер зайти»

Теги US Open WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф рассказала, как ее мотивирует негатив.

Вчера 19-летняя американка стала чемпионкой US Open.

«Я понимаю, что у людей разные характеры, кому-то нужно просто не читать негативные комментарии. Но я спорщица. Я очень упрямая. Родители в курсе. Если они мне что-то говорят, я все делаю наоборот (улыбается).

Так что еще за 10 минут до финала я читала комментарии, где писали, что я не выиграю (смех). Это меня раззадорило.

После «Уимблдона» многие писали, что я уже прошла пик, мне ничего не светит. А я все вижу. Люди думают, что я не вижу – но я вижу. Я прекрасно знаю теннисный твиттер. Знаю все ваши ники, знаю, кто говорит гадости. Мне не терпится сейчас в твиттер зайти (смех)».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Как всё таки некоторые зациклены на соц. сетях 🤦‍♂️ Зачем в твитере , кому то, что то доказывать?))) Коко, ещё совсем девчонка😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Ответ Hardy
она радоваться победе вообще не собирается? детский сад
Прочитал бы "взрослый", что она смёётся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
icey_punk
Коко, если что я про тебя ничего такого не писал. Да и вообще твиттер после покупки его Маском перестал нравиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugenie Nation
Ответ Pelerin
Угадай цвет кожи по пресс-конференции )) И нет, господа моралисты, это не связано с рассовыми особенностями. Это особенности культуры обиды на всех вокруг.
Какие обиды, что ты несешь. Она со смехом это все говорит.
Плюс ты видимо задом читаешь, в первом абзаце говорит, что так она мотивирует себя.
Одним такой способ помогает, другим нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий