Гауфф о видео, как она в детстве прыгает на трибунах US Open: «У этой девочки была мечта, но я не уверена, что она полностью верила»

Коко Гауфф ответила, что бы сказала себе в детстве .

Вчера 19-летняя американка выиграла US Open. О совете себе в детстве ее спросили в свете старого видео с трибун.

«У этой девочки была мечта, но я не уверена, что она полностью верила. В детстве ты обо многом мечтаешь. И когда взрослеешь, можно это растерять. Я бы сказала ей не терять мечту.

Честно скажу – на этом пути я немного потеряла мечту. Так что я бы сказала ей не терять ее, получать удовольствие. Вы же видели на видео, как мне нравится быть на Стадионе Эша – на трибунах или на корте.

Так что я бы сказала ей упорно работать, верить в мечту и не позволять сеять в себе сомнения».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе