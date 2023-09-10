Гауфф о видео, как она в детстве прыгает на трибунах US Open: «У этой девочки была мечта, но я не уверена, что она полностью верила»

Теги US Open WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф ответила, что бы сказала себе в детстве .

Вчера 19-летняя американка выиграла US Open. О совете себе в детстве ее спросили в свете старого видео с трибун.

«У этой девочки была мечта, но я не уверена, что она полностью верила. В детстве ты обо многом мечтаешь. И когда взрослеешь, можно это растерять. Я бы сказала ей не терять мечту.

Честно скажу – на этом пути я немного потеряла мечту. Так что я бы сказала  ей не терять ее, получать удовольствие. Вы же видели на видео, как мне нравится быть на Стадионе Эша – на трибунах или на корте.

Так что я бы сказала ей упорно работать, верить в мечту и не позволять сеять в себе сомнения».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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3 комментария

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Ahmadov Shamil
Джокович оказывается ее спародировал а не Шелтона ))
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Dikki Shelton
Детские мечты иногда сбываются. И это прекрасно🏆🙇
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Lindeman
Коко молодец. Отлично отыграла 2-ой и 3-ий сет и взяла us open
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