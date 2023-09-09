Медведев – седьмой игрок с 1990-го, в одном сезоне дошедший до финала US Open и «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами
Даниил Медведев стал седьмым игроком с 1990-го, в одном сезоне дошедшим до финала US Open и «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.
Ранее это сделали:
- Андре Агасси (1990, 1995);
- Джим Курье (1991);
- Пит Сампрас (1995);
- Роджер Федерер (2005, 2006);
- Новак Джокович (2007, 2011, 2015, 2016)
- Рафаэль Надаль (2011)
😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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выиграть финал US Open у Новака. Будем смотреть хорошую зарубу, удачи Медведеву в ней!