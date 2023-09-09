Медведев – седьмой игрок с 1990-го, в одном сезоне дошедший до финала US Open и «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Пит Сампрас Андре Агасси US Open ATP Джим Курье BNP Paribas Open Miami Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев стал седьмым игроком с 1990-го, в одном сезоне дошедшим до финала US Open и «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.

Ранее это сделали: 

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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15 комментариев

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Хаскерс
А сколько игроков в истории дошло с 1993 года до финалов Акапулько, Гамбурга и Ролан Гаррос в одном сезоне? Вопрос бессмысленный, но на новость потянет.
+20
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+18
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свободу попугаю
Имена конечно громкие рядом, но новость ни о чём
+15
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+15
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Радость Ди Мария
Ответ свободу попугаю
Имена конечно громкие рядом, но новость ни о чём
Из пальца. Кликбейт в традициях спортса.
+9
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+8
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инок
В хорошую компанию попал Даня. Но сейчас главная задача
выиграть финал US Open у Новака. Будем смотреть хорошую зарубу, удачи Медведеву в ней!
+4
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Павел павел
вот все сейчас пишут о Биг3. ну или Биг4. а для меня лично самая лучшая эпоха тенниса это когда играли примерно вместе-Сампрас. Агасси. Родик..Чанг.Мустер. Кафельриков Куэртен.Штих Сафин. Хьюит. вот тогда тур реально интересрн был
+3
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+3
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justbored
Когда новостей про Медведева уже не осталось, но очень хочется ))
+3
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Дима Миронов
было бы финал Канаде,в Цинциннати и юсопен тогда было бы логичнее 3 турнира подряд
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TOPMAN
это твой турнир, Даня, забираешь!
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John Cinematogra
Ответ Дима Миронов
было бы финал Канаде,в Цинциннати и юсопен тогда было бы логичнее 3 турнира подряд
Такое Даня тоже делал уже в 2019 :)
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jam.football
любит американский хард
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Boris Litvak
Ну, если только полуфинал не скажется на физике. Закончил его поздно. Понятное дело эйфория от победы. Да и Новак, вроде не тот, что в 2021, но и не тот, что в Дубае. Единственное, что Новак (и не только он) ждали в финале Алькараса. А Даниил спутал карты. Но с другой стороны Джок всё-таки опасался Карлоса. Уж слишком хорошо выглядел парень. Да и до полуфинала очень эффектно выигрывал свои поединки. Ноле (я болею за него), за исключением фееричной победы над Дьерре, в остальных выглядел сильно, но даже у своих болел вызывал массу вопросов. Понятно, что как говорил Валерий Васильевич Лобановский:" Не важно как добыта победа, важен результат", но ведь нам болельщикам подавай больше. А к вопросу о том, что Медведев вошёл в какое-то символическую число? Я бы сказал так:"А сколько игроков выиграли эти три турнира в один год?"
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Павел павел
ну еще туда можно добавить Риоса и Эдберга. вот это реально топ минимум 15 был. а сейчас?? тьфу на низ. Джок уйдет. Даня постареет . и что?Виват король? не интересно(
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Lindeman
Новость притянута за уши, а источник непонятный пользователь из твиттера🤦‍♂️
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Kironbet
Ответ justbored
Когда новостей про Медведева уже не осталось, но очень хочется ))
🤣 💯
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