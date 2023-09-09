Медведев – седьмой игрок с 1990-го, в одном сезоне дошедший до финала US Open и «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами

Даниил Медведев стал седьмым игроком с 1990-го, в одном сезоне дошедшим до финала US Open и «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.

Ранее это сделали:

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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