Медведев вышел вперед во встречах с первыми ракетками мира и топ-10

обыграл в полуфинале – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

Россиянин шестой раз в 11 матчах обыграл действующую первую ракетку мира.

Кроме того, он вышел на положительный баланс против топ-10 – 37:36.

За титул Медведев поборется с .

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