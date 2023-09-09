Медведев вышел вперед во встречах с первыми ракетками мира и топ-10

Теги Новак Джокович US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале US Open – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

Россиянин шестой раз в 11 матчах обыграл действующую первую ракетку мира.

Кроме того, он вышел на положительный баланс против топ-10 – 37:36.

За титул Медведев поборется с Новаком Джоковичем.

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19 комментариев

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Кирилл Воронов
Хейтеры Дани, как вам спится?
+40
-1
+39
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Serik Alik
3-0 в пользу Алькараса, говорите?)))
Алькарас выиграет, говорите?)))
+21
0
+21
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Aibek Mak
Еще после третьего круга я говорил что Даня может обыграть Алькараса! К нему вернулась эта бесподобная уверенность в себе. Даня ты крутой !
+11
-1
+10
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Neromog
Кто 3.14здел?
+10
-1
+9
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igor nn
Мне кажется Дане еще помогла сетка где были игровики техничные ребята..Баэс.ОКоннел Рублев и Деминатор..Всё атакующие как и Карась..бегаюшие..
+7
0
+7
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Пинающий Достоинства
6:4, 6:4, 6:4
+7
-1
+6
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toreto-05
Ответ romani477
Но шоу все-же устроил, пять подач в аут подряд, это нечто! Но справился, молодец, просто красавчик!
жалко не получилось - второй подачей сунуть, назло трибуне, окончательно заткнуть всех!
+5
0
+5
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Leo Bonart
Ответ toreto-05
жалко не получилось - второй подачей сунуть, назло трибуне, окончательно заткнуть всех!
Получилось ещё лучше - деклассировал Карася вместе с трибунами
+4
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+4
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nolan_90
Натуральным несктгеном оказался тот, на кого и подумать не могли. Человек в один прекрасный момент просто взял и заиграл на космическом уровне.
+4
0
+4
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Алексей Ильин
Не вамос в итоге
+3
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romani477
Ответ Aibek Mak
Еще после третьего круга я говорил что Даня может обыграть Алькараса! К нему вернулась эта бесподобная уверенность в себе. Даня ты крутой !
Но шоу все-же устроил, пять подач в аут подряд, это нечто!
Но справился, молодец, просто красавчик!
+2
0
+2
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kustodievka
Гений! На самом деле, его игра может быть такой разной, прямо ассимиляция под соперника происходит)) В финале хочется просто красивой игры, в первую очередь, а там кто знает, что будет!
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Иван Куликов
Вы обратили внимание - на трансляции у фамилии Алькасара было написано ESP, а у фамилии Дани - ничего )))
Отменили, блеать
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Alex Lamm
Так то Медведев в очередной продемонстрировал, что конечно не биг по уровню и возможно в целом не Карась, но относительно своего поколения цип, зверевых и рублёвых давно уже на пару ступенек вверх поднялся, которые тем никогда не перешагнуть уже походу
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marchellinos
С такой игрой есть шанс на победу! Верим
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toreto-05
Ответ Neromog
Кто 3.14здел?
тот, кто подобное в жизни не осилит!!!
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toreto-05
Ответ Кирилл Воронов
Хейтеры Дани, как вам спится?
они глотают
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Диономис
Какая стата у Джоковича против 1х ракеток?
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Petr Atyushov
Даня ты красавчик!!!
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