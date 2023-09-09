Медведев вышел вперед во встречах с первыми ракетками мира и топ-10
Даниил Медведев обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале US Open – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.
Россиянин шестой раз в 11 матчах обыграл действующую первую ракетку мира.
Кроме того, он вышел на положительный баланс против топ-10 – 37:36.
За титул Медведев поборется с Новаком Джоковичем.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Алькарас выиграет, говорите?)))
Но справился, молодец, просто красавчик!
Отменили, блеать