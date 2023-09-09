Бен Шелтон: «В Джоковиче больше огня, чем в других парнях, с которыми я играл. Из него буквально сочится дух соперничества»

Теги Новак Джокович US Open ATP Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон прокомментировал разницу между Новаком Джоковичем и другими соперниками, с которыми он играл в туре.

Он уступил сербу в полуфинале US Open – 3:6, 2:6, 6:7(4).

«Думаю, в Новаке немного больше огня, чем в других парнях, с которыми я играл.

Из него буквально сочится дух соперничества (улыбается). Он весь матч играет с одинаковым настроем, предельно собран.

Забавно, что я увидел в нем все то, как хотел сыграть сам. Думаю, он немного отличается от других топов, с которыми я встречался. Не от всех, но от некоторых отличается».

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9 комментариев

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свободу попугаю
положь трубку
+19
0
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Большой Сэми
— Вас не слышно, что со связью?
+11
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ST-L
Алло, алло говорю. Ты что там трубку положил что ли?
+2
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Роман
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Ответ Blader
бред несёт
разве это нет так?
+2
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Blader
Ответ Роман
разве это нет так?
Ноле на 10 голов выше этого выскочки - но дело тут совсем не в том о чём он говорит
+4
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AFP1
не понял его что хотел сказать...какой то бред про огонь ), а предельная собранность в конце даже ушла на конец 3 сета.. начал Новак засыпать отдал аж 2 подачи, благо соперник неопытен
+1
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Радость Ди Мария
Помолчал лучше бы.
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Indomitus Impavidus
Ответ свободу попугаю
положь трубку
"положь трубку" -
https://www.youtube.com/watch?v=ucq7U_hQDFU
+1
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