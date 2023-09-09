Бен Шелтон: «В Джоковиче больше огня, чем в других парнях, с которыми я играл. Из него буквально сочится дух соперничества»

Бен Шелтон прокомментировал разницу между Новаком Джоковичем и другими соперниками, с которыми он играл в туре.

Он уступил сербу в полуфинале US Open – 3:6, 2:6, 6:7(4).

«Думаю, в Новаке немного больше огня, чем в других парнях, с которыми я играл.

Из него буквально сочится дух соперничества (улыбается). Он весь матч играет с одинаковым настроем, предельно собран.

Забавно, что я увидел в нем все то, как хотел сыграть сам. Думаю, он немного отличается от других топов, с которыми я встречался. Не от всех, но от некоторых отличается».

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