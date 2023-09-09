Алькарас о том, сколько будет переваривать поражение от Медведева: «Не дольше нескольких дней, может быть, недели»
Карлос Алькарас рассказал, как долго будет переживать поражение от Даниила Медведева в полуфинале US Open.
– Я не знаю. Наверное, дни, недели. Не знаю.
Не думаю, что буду долго об этом думать. Конечно, мне нужно извлечь урок. Я хочу стать лучше. В этом плане такие матчи очень помогают – благодаря им ты растешь.
Но мне нужно поговорить со своей командой, с Хуаном Карлосом. Но переживать буду не дольше нескольких дней, может быть, недели.
😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12
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Теперь нужно сломать традицию и выиграть турнир, в котором уже когда-то побеждал.
Медведев в прошлом году стал отцом
Кстати, для тенниса тоже хороша победа Даниила, особенно, если он второй Шлем цепанет. А то решит завтра Новак уйти и кто остается в туре? Карлос и остальные? Да, формально в туре есть 3-х Шлемники Маррей и Вавринка, но, они уже давно ни за что серьезное не борятся.
Руне и Синнер, которых пытаются раскручивать? Все, что у них есть - один взятый Мастерс. Несерьезно. Пока несерьезно.
Зверев и Циципас постарше, но, на Шлемах 1 и 2 финала соответственно. У Саши все неплохо с Мастерсами и Итоговыми, но Шлемы у него не особо идут, увы.
Вот и остается только Даниил в роли Атца тура))) 5 финалов, 1-2 Шлема (лучше бы два). Карлосу надо будет обыгрывать хоть кого-то с именем и достижениями, а не бомбить только безШлемников. И чтобы было интересно, надо, чтобы Карлос времена уступал))) А там и остальная молодежь подтянется...
- Память должна быть как у рыбки, чтобы быстро забывать поражения.
Похоже. Карасик урок усвоил))
Не пойму это злорадство некоторых комментаторов. Я болею за Ноле, хотел поражения Карлосу. Думал, с Медведевым джоку будет полегче. Но сейчас не уверен.
Матч был огонь, спасибо обоим.
- Мне нужно поговорить со своей командой, с Хуаном Карлосом.
Его по глупости не пускали на мастерсы в США