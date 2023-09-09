Алькарас о том, сколько будет переваривать поражение от Медведева: «Не дольше нескольких дней, может быть, недели»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, как долго будет переживать поражение от Даниила Медведева в полуфинале US Open.

– Я не знаю. Наверное, дни, недели. Не знаю.

Не думаю, что буду долго об этом думать. Конечно, мне нужно извлечь урок. Я хочу стать лучше. В этом плане такие матчи очень помогают – благодаря им ты растешь.

Но мне нужно поговорить со своей командой, с Хуаном Карлосом. Но переживать буду не дольше нескольких дней, может быть, недели.

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

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34 комментария

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Вегетарианец_
Кстати, кто-нибудь видел местных вамосей, куда они все делись?)))
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Syndycate
Алькарас недооценил Даниила, по его улыбе в начале игры было видно, что он уже видит себя в финале, но быстро его опустили на землю)
+31
-4
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Marcus Varro
Когда уверенность перерастает в самоуверенность получаются такие результаты. Испанец сам перед матчем говорил, что ему удобен стиль Медведева и он знает как против него играть. И скорее всего уже видел себя в финале. Но Даня тоже готовился и набрал отличную форму на одном из любимых турниров и заслуженно победил.
Теперь нужно сломать традицию и выиграть турнир, в котором уже когда-то побеждал.
+14
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master s
тебе надо научиться играть своим умом, когда Джокер уйдет коучинг запретят, и что, в клозет будешь бегать с телефоном после каждого розыгрыша
+15
-4
+11
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Syndycate
Отцы вчера двум молодым понторезам и выскочкам уроки преподали)
+14
-5
+9
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Verdo
Ответ Вегетарианец_
Кстати, кто-нибудь видел местных вамосей, куда они все делись?)))
на рыбалку уехали, карасей утешать)
+9
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_Вестерфельд
Ответ Ан Кот
все правильно Карасик, тебе не переживать а радоваться надо что несколько месяцев липовым первым в рейтинге АТР был)
Липовым в чем? Что 2 шлема взял, мастерсы?)
+7
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+6
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Syndycate
Ответ Вегетарианец_
Кстати, кто-нибудь видел местных вамосей, куда они все делись?)))
Они стухли уже после первого сета)
+8
-2
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Сергей48
Несомненно всё впереди! Не сомневаюсь, что урок будет извлечён👌
+5
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Матвей Суицидин
Ответ Теннис Сандгрен
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть нормальные хайлайты? 3 минуты на ютубе это просто смех
на праймспорте запись должна быть всего матча. 2 и 4 сет - один сплошной хайлайт
+2
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+2
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zzzeeerrrooo
Ответ Ivan Ivanych
Шелтону 23, медведеву 26, могу ошибаться. Совсем не отец))) Я понимаю джока и алькарас 36 и 19.... Да медведев ни по возрасту, ни по игре не отец алькарасу. Смешно. Лишь бы ляпнуть что-то.
Шелтону 20
Медведев в прошлом году стал отцом
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Shozi Koff46
Ответ Генадий Адамов
или уже сзади 😂
Еще пару таких проигрышей и не нужны будут уроки. Очень многие поймут,что карась рыба сьедобная.
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свободу попугаю
Ответ Emma Nevskaia
я тут,а что?
перекличка выживших )
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Антон Тимофеев
Хорошо быть молодым)) У Карлоса будет еще 40-50 попыток взять Шлем, одна поражение не критично.

Кстати, для тенниса тоже хороша победа Даниила, особенно, если он второй Шлем цепанет. А то решит завтра Новак уйти и кто остается в туре? Карлос и остальные? Да, формально в туре есть 3-х Шлемники Маррей и Вавринка, но, они уже давно ни за что серьезное не борятся.

Руне и Синнер, которых пытаются раскручивать? Все, что у них есть - один взятый Мастерс. Несерьезно. Пока несерьезно.

Зверев и Циципас постарше, но, на Шлемах 1 и 2 финала соответственно. У Саши все неплохо с Мастерсами и Итоговыми, но Шлемы у него не особо идут, увы.

Вот и остается только Даниил в роли Атца тура))) 5 финалов, 1-2 Шлема (лучше бы два). Карлосу надо будет обыгрывать хоть кого-то с именем и достижениями, а не бомбить только безШлемников. И чтобы было интересно, надо, чтобы Карлос времена уступал))) А там и остальная молодежь подтянется...
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Juliana11
Он так говорит,как -будто проиграл очень слабому игроку..
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S.Graf
Старший товарищ Карася по испанской сборной Рафик как-то делился собственным опытом:
- Память должна быть как у рыбки, чтобы быстро забывать поражения.
Похоже. Карасик урок усвоил))
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dagerd
Будущее за Карлосом. Это гениальный теннисист. После этого поражения такой талант станет только сильнее.
Не пойму это злорадство некоторых комментаторов. Я болею за Ноле, хотел поражения Карлосу. Думал, с Медведевым джоку будет полегче. Но сейчас не уверен.
Матч был огонь, спасибо обоим.
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RG26
Нужно поговорить с Хуаном Карлосом? То есть бывают моменты, когда они этого не делают?? В четвергом сете Даня уже хотел подавать, но был вынужден ждать, пока те наговорятся
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Алиса без миелофона
- Как долго вы будете переваривать поражение от Медведева?
- Мне нужно поговорить со своей командой, с Хуаном Карлосом.
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369
Перегорел губастенький. Видели, какая узловатая вена у Алькараса на правой бицухе? Старческая, как у Арнольда в 40. Нельзя так перекачиваться в 20 лет, ибо к 40 уже все атрофируется.
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Антон Тимофеев
Ответ Теннис Сандгрен
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть нормальные хайлайты? 3 минуты на ютубе это просто смех
Скачайте торрент)))
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Теннис Сандгрен
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть нормальные хайлайты? 3 минуты на ютубе это просто смех
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Ivan Ivanych
Ответ zzzeeerrrooo
Шелтону 20 Медведев в прошлом году стал отцом
По-моему, никто не имел ввиду отца в том плане что есть ребенок у них.
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eraser2
Ответ Ivan Ivanych
Рассуждая как вы, можно сказать что медведев сын, т.к. у него есть мать....
"Иван Васильевич, когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите..." (С)
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zzzeeerrrooo
Ответ _Вестерфельд
Липовым в чем? Что 2 шлема взял, мастерсы?)
Это позиция Новака
Его по глупости не пускали на мастерсы в США
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