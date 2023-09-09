Алькарас о том, сколько будет переваривать поражение от Медведева: «Не дольше нескольких дней, может быть, недели»

Карлос Алькарас рассказал, как долго будет переживать поражение от Даниила Медведева в полуфинале US Open.

– Я не знаю. Наверное, дни, недели. Не знаю.

Не думаю, что буду долго об этом думать. Конечно, мне нужно извлечь урок. Я хочу стать лучше. В этом плане такие матчи очень помогают – благодаря им ты растешь.

Но мне нужно поговорить со своей командой, с Хуаном Карлосом. Но переживать буду не дольше нескольких дней, может быть, недели.

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

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